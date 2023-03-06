Кадрові зміни в СБУ: Зеленський звільнив заступника голови та керівників у двох областях

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 6 березня, звільнив заступника голови СБУ та керівників цієї спецслужби в двох областях.

Про це йдеться в указах президента України.

Зеленський 6 березня звільнив таких високопосадовців СБУ:

Якушева Олександра Вікторовича з посади заступника Голови Служби безпеки України.

Провоторова Олександра з посади начальника Департаменту господарського забезпечення Служби безпеки України.

Носка Ігоря Аркадійовича з посади начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України.

Безрукого Бориса Васильовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Запорізькій області.

Федорова Едуарда Володимировича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Сумській області.

Також Зеленський уже підписав укази про призначення:

Красношапки Олега Юрійовича начальником Управління Служби безпеки України в Сумській області.

Храмова Олега Віталійовича начальником Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що після серії гучних відставок у державних структурах, зокрема, звільнень у керівництві Державної митної служби та в Міністерства оборони, така ж “велика чистка” відбудеться у Службі безпеки України, Державній податковій службі та Нацполіції.

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