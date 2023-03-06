Кадрові зміни в СБУ: Зеленський звільнив заступника голови та керівників у двох областях

Зеленський призначив нових посадовців у СБУ.
Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 6 березня, звільнив заступника голови СБУ та керівників цієї спецслужби в двох областях.
Про це йдеться в указах президента України.
Зеленський 6 березня звільнив таких високопосадовців СБУ:
- Якушева Олександра Вікторовича з посади заступника Голови Служби безпеки України.
- Провоторова Олександра з посади начальника Департаменту господарського забезпечення Служби безпеки України.
- Носка Ігоря Аркадійовича з посади начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України.
- Безрукого Бориса Васильовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Запорізькій області.
- Федорова Едуарда Володимировича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Сумській області.
Також Зеленський уже підписав укази про призначення:
- Красношапки Олега Юрійовича начальником Управління Служби безпеки України в Сумській області.
- Храмова Олега Віталійовича начальником Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України.
Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що після серії гучних відставок у державних структурах, зокрема, звільнень у керівництві Державної митної служби та в Міністерства оборони, така ж “велика чистка” відбудеться у Службі безпеки України, Державній податковій службі та Нацполіції.
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