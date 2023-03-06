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Кадрові зміни в СБУ: Зеленський звільнив заступника голови та керівників у двох областях

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Кадрові зміни в СБУ: Зеленський звільнив заступника голови та керівників у двох областях

Фото: Офіс президента України

Зеленський призначив нових посадовців у СБУ.

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 6 березня, звільнив заступника голови СБУ та керівників цієї спецслужби в двох областях. 

Про це йдеться в указах президента України. 

Зеленський 6 березня звільнив таких високопосадовців СБУ: 

  • Якушева Олександра Вікторовича з посади заступника Голови Служби безпеки України.
  • Провоторова Олександра з посади начальника Департаменту господарського забезпечення Служби безпеки України. 
  • Носка Ігоря Аркадійовича з посади начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України.
  • Безрукого Бориса Васильовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Запорізькій області.
  • Федорова Едуарда Володимировича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Сумській області.

Також Зеленський уже підписав укази про призначення:

  •  Красношапки Олега Юрійовича начальником Управління Служби безпеки України в Сумській області.
  • Храмова Олега Віталійовича начальником Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що після серії гучних відставок у державних структурах, зокрема, звільнень у керівництві Державної митної служби та в Міністерства оборони, така ж “велика чистка” відбудеться у Службі безпеки України, Державній податковій службі та Нацполіції.

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Дата публікації
Перегляди
883
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