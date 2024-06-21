Кадрові зміни в Управлінні держохорони: Зеленський звільнив ще одного посадовця

У структурі з'явилися два нові заступники начальника УДО.

Президент України Володимир Зеленський ухвалив зміни в керівництві Управління державної охорони (УДО).

Про це повідомив Офіс президента України.

Зазначається, що президент підписав три укази:

про звільнення з посади заступника начальника УДО України Пискуна Ігоря Васильовича;

про призначення на посаду заступника начальника УДО України Вихора Романа Володимировича;

про призначення на посаду заступника начальника УДО України Шарана Олеся Володимировича.

Відомо, що 2021 року, обидва військовослужбовці, призначені заступниками начальника УДО, указом президента України отримали державні нагороди з нагоди Дня захисників і захисниць України.

"Нагородити орденом Данила Галицького Шарана Олеся Володимировича – полковника. Нагородити медаллю "За військову службу Україні" Вихора Романа Володимировича – майора", – йдеться в Указі.

Нагадаємо, 9 травня Зеленський звільнив начальника УДО, чиї підлеглі готували замах на президента.

Напередодні цього звільнення СБУ затримала двох полковників УДО, які "зливали" секретну інформацію Росії і шукали військових, наближених до охорони президента, які могли б взяти Зеленського в заручники, а потім вбити.

Один із затриманих полковників розповів, що отримав завдання вбити президента Володимира Зеленського, а також голову СБУ Василя Малюка та очільника ГУР Кирила Буданова.

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