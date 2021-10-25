Кадрові зміни в уряді: у "Слузі народи" повідомили, коли і за відставку яких міністрів голосуватимуть

Кадрові зміни в уряді: у "Слузі народи" повідомили, коли і за відставку яких міністрів голосуватимуть

Наразі йдеться про очільників двох міністерств.

В уряді найближчим часом відбудуться кадрові зміни. Так, з посади міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів йде Роман Абрамовський, який вже написав відповідну заяву. А також на наступному пленарному тижні нардепи планують голосувати за звільнення міністра оборони Андрія Тарана.

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Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів народний обранець від "Слуги народу" Павло Фролов.

"У нас вже є заява міністра екології. Щодо міністра оборони — тут швидше за все відбудеться заміна, найімовірніше, це буде на наступному пленарному тижні. Але тут я, на жаль, не можу гарантувати, тому що три останніх пленарних дні у Верховній Раді відбувався бюджетний популізм. У нас є кілька кандидатів на пост міністра екології, і є кандидати (на інші міністерські пости)", — зазначив він.

Раніше ЗМІ писали, що пост міністра оборони може зайняти віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Рєзніков. А посаду Резнікова запропонували Ірині Верещук.

Нагадаємо, 19 жовтня в Раду надійшла заява про відставку за власним бажанням від міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Романа Абрамовського. Парламент поки не розглянув його відставку, це зроблять на наступному пленарному тижні (2-5 листопада).

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