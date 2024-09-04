Кадрові зміни в уряді: Зеленський сказав, чи отримає Кулеба нову посаду

Слід дещо зачекати.
Наразі зарано говорити про те, що Дмитро Кулеба отримає нову посаду після звільнення. Це стане відомо після того, як він звільнить крісло голови МЗС України.
Про це пише "РБК-Україна".
За словами Верховного головнокомандувача, він вже анонсував перезавантаження Кабміну, багатьох міністерств.
"Я дуже вдячний міністрам і всій команді уряду, яка працювала для України, чотири з половиною, а хтось п'ять років були міністрами. Нам сьогодні потрібна нова енергія і ці кроки пов'язані з посиленням нашої держави на різних напрямках, міжнародна політика, дипломатія — не є виключенням", — сказав Зеленський під час брифінгу з прем'єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом.
Він додав — прогнозувати, чим конкретно буде займатись той чи інший міністр, зарано.
"На це будуть відповіді, коли їм будуть запропоновані ті чи інші посади. Сьогодні говорити про це ще рано", — завершив очільник держави.
Раніше Зеленський анонсував зміни в уряді. Вже є кадрові рішення.
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