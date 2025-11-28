Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Реклама

Увечері 28 листопада президент України Володимир Зеленський розповів про важливі зміни, які чекають країну найближчим часом.

Серед яких: перевірки у міністерствах та правоохоронних органах, кадрові зміни в Офісі президента та підготовка до потенційних перемовин із США.

ТСН.ua зібрав головне зі звернення Зеленського.

Реклама

Переговори зі США

Зеленський повідомив про підготовку до переговорів зі Сполученими Штатами Америки, які відбудуться найближчим часом.

Також він розповів, що Україна направить на зустріч високопоставлену делегацію, до складу якої увійдуть:

начальник Генерального штабу Андрій Гнатов;

представники Міністерства закордонних справ;

секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров;

представники української розвідки.

«Скоро будуть перемовини. Там будуть наші представники — начальник Генштабу Андрій Гнатов, представники МЗС, секретар РНБО Рустем Умєров та наша розвідка», — розповів Зеленський.

Водночас він наголосив, що під час перемовин «100% нашої сили» будуть зосереджені саме на захисті України.

Реклама

«Кожен має діяти саме в інтересах нашої держави і захищати її», — додав глава держави.

Перевірка міністерств та правоохоронних органів

У своєму зверненні, президент висловив сподівання, що прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко разом «у діалозі із депутатами» забезпечать для держави три речі:

ухвалення бюджету;

перевірка міністерств;

аналіз ситуації в правоохоронній системі.

«Я очікую кандидатури на міністрів енергетики та юстиції. Чинних міністрів треба оцінити так, щоб можна було зробити абсолютно чіткі висновки. Чи відповідають чинні посадовці викликам цієї зими і цієї війни», — наголосив Зеленський.

Проблеми в армії

Президент наголосив, що у ЗСУ є проблеми, які потрібно вирішити негайно. Зокрема, вони стосуються раціонального розподілу особового складу між бригадами.

Реклама

«Перш за все, потрібно щоб був дійсно справедливий раціональний розподіл особового складу між бригадами», — зазначив глава держави.

За його словами, принципи як можна розв’язати це питання вже є, окрім того, «у кожній бригаді про це кажуть».

Водночас Зеленський анонсував Ставку головнокомандувача, яка відбудеться наступного тижня.

Перезавантаження Офісу президента

Глава держави у своєму зверненні повідомив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак подав заяву про відставку.

Реклама

«Я хочу, щоб ні у кого не було жодних питань до України. Тому сьогодні наступні внутрішні рішення. Перше. Відбудеться перезавантаження Офісу Президента України. Керівник Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку», — зазначив глава держави.

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак / © Associated Press

Відповідний указ оприлюднили на офіційному сайті глави держави.

Зеленський подякував йому за роботу, зокрема за представлення української позиції на переговорах.

Також глава держави анонсував перезавантаження Офісу президента та оголосив, що завтра будуть проведені консультації з потенційними претендентами на посаду голови ОП.

Реклама

Нагадаємо, вранці 28 листопада, народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що в Андрія Єрмака відбуваються обшуки. Їх проводять НАБУ і САП. За його даними, вони відбуваються в урядовому кварталі.

Пізніше у Бюро підтвердили проведення обшуків. У відомстві заявили, що ці слідчі дії є санкціонованими та здійснюються в рамках відкритого розслідування. Детальнішу інформацію обіцяють оприлюднити пізніше.

Сам Андрій Єрмак повідомляв, що сприятиме слідчим діям НАБУ та САП. Втім, у якій саме справі правоохоронці прийшли, він не уточнив.

«Жодних перешкод у слідчих немає. Їм було надано повний доступ до квартири, на місці — мої адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями. З мого боку — повне сприяння», — заявив Єрмак.

Реклама

Своєю чергою у Євросоюзі обережно відреагували на обшуки в Андрія Єрмака. Там зауважили, що дії НАБУ і САП «свідчать про те, що антикорупційні органи в Україні виконують свою роботу».

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.