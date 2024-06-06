Кадровий голод: у Мінекономіки планують перенавчати жінок на "чоловічі" професії

Зараз потрібно приділити більше уваги програмам перекваліфікації українців, які залишаються в тилу, на професії, які мають максимальний попит. Зокрема, йдеться про жінок, які вже сьогодні опановують колись суто "чоловічі" професії.

В умовах нестачі робочої сили під час війни і мобілізації в Україні у Мінекономіки заявили про необхідність приділити більше уваги програмам перекваліфікації українців, які залишаються в тилу, на професії, які мають максимальний попит. Передусім йдеться про жінок, які опановують колись суто "чоловічі" професії.

Про це сказала перша віцепрем'єр-міністерка економіки Юлія Свириденко під час зустрічі з президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо 6 червня.

Як зазначила Юлія Свириденко, на сьогодні для української економіки є два критично важливих виклики: енергетичні проблеми та нестача робочої сили.

"Через російські обстріли Україна втратила частину генеруючих потужностей і зараз відбуваються відключення світла по всій країні, від яких страждає, як бізнес, так і прості громадяни. Ці категорії мають потреби в фінансуванні для збільшення своєї енергоефективності та забезпечення енергетичних потреб. Уряд зараз розробляє відповідну програму пільгового кредитування", - заявила Свириденко.

Вона висловила сподівання, що ЄБРР підтримає наші ініціативи й зі свого боку допоможе профінансувати проєкти відновлення енергетики України

За її словами, ще одним важливим викликом для економіки стала мобілізація спеціалістів до лав ЗСУ.

До "суто чоловічих" професій Свириденко віднесла такі, як тілоохоронці, водії вантажівок, автобусів або навіть тракторів.

"Такі зараз реалії ринку праці. Перекваліфікація спеціалістів, разом з працевлаштуванням ветеранів - це головні виклики для уряду на ринку праці. ЄБРР розгляне можливість фінансово підтримати реалізацію відповідних програм перекваліфікації, як з боку держави, так і зі сторони українського бізнесу", - додала вона.

Нагадаємо, у Києві, за словами працівників метро, наявне бронювання не рятує працівників від мобілізації, вони отримують повістки, які їм приносять на підприємство доволі масово і бронювання зовсім не допомагає. Через це виник кадровий голод в галузі.

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