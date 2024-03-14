Каховське водосховище наповнюється водою: у Мережі показали супутникові фото

Причиною цього є весняне танення снігів, пояснили у НАН України.

Останні супутникові фото свідчать, що у Каховське водосховище знову почала прибувати вода.

Про це повідомляє видання Texty, посилачись на супутникові фотографії.

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Як видно зі світлин, значна частина раніше осушеної території колишнього водосховища на сьогодні вкрита водою. Причиною цього є весняне танення снігів, яке принесло додаткову вологу у пониззя Дніпра.

"Тут ми чітко спостерігаємо підняття рівня води, що відповідає ситуації весняного водопілля на річковій заплаві", - розповідає експерт Української природоохоронної групи, молодший науковий співробітник Інституту зоології ім. І.Шмальгаузена НАН України Григорій Коломицев.

Він пояснив, що "заідсутності штучного регулювання рівня води, сьогодні ми можемо спостерігати на території колишнього Каховського водосховища ті самі процеси, що відбуваються на природних, незарегульованих людиною заплавах річок. Весняні водопілля відбувалися на цих землях ще до побудови ГЕС тисячі років".

Каховське водосховище наповнюється водою. ФОТО: Texty

Нагадаємо, фотографії, опубліковані у жовтні 2023 року, показували, що Каховське водосховище перетворилося на ліс.

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