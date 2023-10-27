Каховське водосховище перетворилося на ліс: у Мережі показали відео

Зруйноване РФ Каховське водосховище заросло деревами, внаслідок чого перетворюється на ліс.

Про це інформує Українська Природоохоронна Група у Фейсбук.

Зазначається, що екокатастрофи через зруйноване водосховище не сталося.

"Не буде ані пустелі, ані навали інвазійних видів. Наші науковці продовжили моніторинг дна Каховського водосховища, який розпочали одразу після підриву дамби. Ще 10 червня ми заклали на дні водосховища ділянки для дослідження сукцесійних процесів: відібрали ґрунти і подивились, які є рослини в стадії паростків", - мовиться у повідомленні.

Каховське водосховище: до яких висновків дійшли експерти

Наразі на території осушеного водосховища відбувається формування аборигенної рослинності.

"У біотопах ми зафіксували понад 65 видів рослин. До речі, на відео можете бачити, як формується молодий заплавний вербовий ліс. А там, де черепашки, формуються ділянки прибережно-черепашкових біотопів з розрідженою рослинністю. Засолених ділянок немає. Уся ця територія заростає. Але, звісно, що щільність заростання різна: на мулах - велика, а там, де черепашкові ліси, заростання іде повільніше", - зазначили у Природоохоронній групі.

Науковці продовжують вивчати, як відновлюється рослинність на цій території.

"Але вже зараз можна констатувати, що тут не буде ані опустелювання, ані великого наступу агресивних інвазійних рослин. Ба більше, тут уже відновлюються біотопи Бернської конвенції, які охороняються", - вказано у повідомленні.

Каховське водосховище перетворилося на ліс

Теракт на Каховській ГЕС

Російські загарбники підірвали Каховську ГЕС 6 червня, призвівши до одних з найбільших екологічних та економічних катастроф в Україні.

Раніше ми повідомляли, що внаслідок підриву Каховської ГЕС російськими окупантами Каховське водосховище критично обміліло.

Додамо, що внаслідок російського теракту на Каховській ГЕС було затоплено земельні ділянки із приватними городами українців у Херсонській та Миколаївській областях.

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