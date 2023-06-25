Каховське водосховище перетворилося на пустелю: журналіст показав шокувальне фото

Каховське водосховище після підриву окупантами ГЕС перетворилося на пустелю.

Шокувальну світлину опублікував український журналіс та блогер Денис Казанський.

За його словами, те, який вигляд зараз має Каховське водосховище, показав херсонський журналіст Сергій Нікітенко. Він і зробив відповідну світлину. На ній видно, що на місці ГЕС утворилася пустеля.

Зауважимо, що 20 червня супутникові знімки американської компанії Planet Labs показали обміліле Каховське водосховище. Тоді ж український журналіст Денис Казанський опублікував відео з території ГЕС, де замість води видніється величезна площа суші.

Російські загарбники 6 червня підірвали Каховську ГЕС на Херсонщині, яку захопили під час повномасштабного вторгнення до України та замінували ще восени 2022 року. Дніпровська вода затопила чимало населених пунктів Херсонщини й частину Миколаївщини.

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