Каховське водосховище перетворюється на пустелю: відео й супутникові фото

На відео зафіксували частину водосховища на правому березі окупованого Енергодара на Запоріжжі.

Каховське водосховище внаслідок підриву окупантами ГЕС обміліло настільки, що подекуди замість води видно просто піщану пустелю.

Про це свідчать зняте на території водосховища відео та супутникові знімки американської компанії Planet Labs.

Український журналіст Денис Казанський опублікував відео з території Каховського водосховища, де замість води видніється величезна площа суші.

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"Колишнє Каховське водосховище. Замість води тепер величезна пустеля", – йдеться в підписі до ролика.

"Такий вигляд має водосховище на правому березі від Енергодара. Води немає взагалі. Взагалі немає води. Через декілька місяців тут буде величезна пустеля. А от там, на тому (протилежному – ред.) березі – Енергодар", – каже на відео його автор.

Каховське водосховище зняли на відео: замість води там тепер пустеля

Водночас компанія Planet Labs опублікувала супутникові знімки, на яких зафіксоване Каховське водосховище до і після підриву російськими військами гідроелектростанції. Так, викладений знімок зроблений 5 червня – за день до теракту, фото водосховища за 9 червня після підриву ГЕС та – суттєво обмілілої водойми за 17 червня.

Каховське водосховище за день до підриву ГЕС / Фото: Planet Labs

Обміліле Каховське водосховище, зняте з супутника 9 червня / Фото: Planet Labs

Обміліле Каховське водосховище зафіксували на фото з супутника 17 червня / Фото: Planet Labs

Ситуація з Каховським водосховищем після підриву ГЕС

Російські загарбники 6 червня підірвали Каховську ГЕС на Херсонщині, яку захопили під час повномасштабного вторгнення до України та замінували ще восени 2022 року. Дніпровська вода затопила чимало населених пунктів Херсонщини й частину Миколаївщини, відповідно почало стрімко міліти Каховське водосховище. А жертвами паводків стали 17 людей, свідчать дані станом на ранок 19 червня.

Як повідомили в "Укргідроенерго" 20 червня, рівні води Каховського водосховища сягнули нижчих показників за мінімальні критичні значення, які необхідні для роботи водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях. Середній рівень нижнього б’єфу біля греблі ДніпроГЕС дорівнює 13,12 м БС.

Раніше в "Укргідроенерго" повідомляли про роботу над проєктом зведення перемички (перекриття) Каховського водосховища. Відповідні роботи планують проводити одразу після деокупації регіону: "Основна задача – відновлення Каховського водосховища та водопостачання постраждалих областей якнайшвидше".

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