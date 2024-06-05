Каховське водосховище: що змінилося за рік після підриву греблі росіянами

На сьогодні водою покрито до 40% колишньої акваторії водосховища.

Колишнє Каховське водосховище перетворилося на періодично затоплювану територію, покриту густою рослинністю. Тому його використання в господарстві України наразі неможливе.

Такого висновку дійшли фахівці Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України.

Постійними спостереженнями було зафіксовано, що станом на 10 жовтня 2023 року відбулося максимальне скорочення площі і об’єму залишків Каховського водосховища — заповненими водою тоді залишалися лише русло річки Дніпро і глибокі водойми.

Каховське водосховище станом на 10 жовтня 2023 року / Фото: НАН України

“Шляхом дешифрування космічних знімків і виконання картометричних операцій вдалося підрахувати площу всіх водойм. Вона склала 193,82 кв. км, тобто 9% від початкової площі водосховища, яка дорівнювала 2155 кв. км”, - йдеться в опублікованому аналізі.

Сумарний об'єм води у всіх водоймах колишнього водосховища і русла річки Дніпро станом на 10 жовтня складав 0,647 куб. км (3,55% від 18,2 куб. км.). Найбільші водойми були сконцентровані на півночі зневодненої території.

“Більша частина води з цього об’єму була зосереджена у руслі Дніпра. У найсухіший період 2023 року в ньому була сконцентрована майже вся вода (0,5 куб. км). Решта – 0,147 куб. км – припадає на утворені водойми. Це надзвичайно мало (менше 1%)”, - повідомили науковці.

Підвищена водність Дніпра 2024 року призвела до суттєвого зростання рівня води і на кінець травня поточного року її об’єм суттєво збільшився.

Каховське водосховище станом на25 травня 2024 року

“Площа всіх водойм і русла разом склала 860,48 кв. км (39,9% від 2155 кв. км, які займало Каховське водосховище до підриву греблі). Тобто вона зросла більш ніж учетверо. Об’єм води зріс приблизно у стільки ж і став дорівнювати 2,15 куб. км (11,8% від 18,2 куб. км початкового об’єму водосховища). На руслову частину Дніпра на травень місяць припадає 1,05 куб. км. Решту – 1,1 куб. км становить вода у водоймах”, - повідомили науковці.

Науковці УкрГМІ зробили висновок, що територія колишнього Каховського водосховища зазнаватиме періодичного осушення і затоплення.

Наприкінці літа та восени, під час зниження рівня води в Дніпрі і зменшення кількості опадів ці землі майже повністю звільнятимуться від води. Навесні і на початку літа вони будуть затоплені водою.

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Окрім того, більша частина території Каховського водосховища поросла вербою і тополею. Тому, на думку фахівців, її використання в господарстві України неможливе.

Проєкт відновлення Каховського водосховища має ґрунтуватися на аналітичних висновках фахових експертів (енергетиків, гідрологів, біологів, кліматологів тощо) та матеріалах зі стратегії розвитку окремих галузей економіки України в умовах повоєнного відновлення та змін клімату.

“Зазначена інформація повинна розроблятися на принципах забезпечення питного водопостачання, енергетики, аграрного сектору, промисловості, збереження біорізноманіття, забезпечення “хорошого” екологічного стану, збереження культурної спадщини та з урахуванням думки мешканців регіону”, - йдеться у висновках науковців.

Нагадаємо, російські окупаційні війська 6 червня 2023 року здійснили підрив Каховської ГЕС. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори станції. Велика вода зносила все на своєму шляху, руйнувала житлові будинки, споруди, промислові і комерційні об’єкти.

Що утворилося на місці Каховського водосховища за рік після підриву росіянами Каховської ГЕС, в чому родзинка цієї території та чому це місце вважається сакральним для українців – читайте далі.

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