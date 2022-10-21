Каховську ГЕС замінували ще у квітні, зараз на дамбі два "Камази" з вибухівкою - ГУР

Російські окупанти ще в квітні замінували Каховську ГЕС на частково захопленій Херсонщині. Наразі вони проводять роботи з мінування шлюзів та опор.

Про це повідомляє українська розвідка.

У ГУР наголошують, що російська армія готується до швидкого звільнення ЗСУ правобережної частини Херсонської області та готує серію терактів на цій території. Під загрозою руйнування опинилася дамба Каховського водосховища та агрегати Каховської ГЕС.

"Підрив дамби було сплановано завчасно. Основні роботи із замінування проведено ще в квітні. Протягом поточного тижня було додатково проведено мінування шлюзів та опор Каховської ГЕС. На дамбі встановлено два військові тентовані "Камази" без водіїв. Обидві машини повністю завантажено ящиками з вибухівкою", - наголошують у розвідці.

Якщо окупанти реалізують свій підступний план, то під ударом затоплення опиняться десятки українських населених пунктів, зокрема Херсон.

"Масштаби екологічної катастрофи в цьому випадку вийдуть далеко за межі України і торкнуться всього Чорноморського регіону", - додають у ГУР.

Замінування Каховської ГЕС

Російські війська готуються до наступу ЗСУ, а тому можуть здійснити атаку на Каховську ГЕС. Звинуватити в цьому вони можуть Україну, попереджають в ISW. Підтоплення, які можуть стати наслідком підриву дамби, армія РФ використає як прикриття для відступу з Херсонщини.

Президент Володимир Зеленський попередив про катастрофічні наслідки, якщо окупанти наважаться на підрив. Терактом росіяни можуть знищити, серед іншого, навіть можливість постачання води з Дніпра до Криму.

Секретар РНБО Олексій Данілов каже, що Україна готова до будь-якого розвитку подій.

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