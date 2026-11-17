Туалет / © pexels.com

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Власниця київської дитячої стоматології MamaDentist Анна Крилова-Тодурова заявила, що ходити в туалет «по-великому» можна лише вдома. Її слова викликали хвилю обурення та жартів в українських соцмережах.

Усі подробиці цієї «великої» дискусії зібрав ТСН.ua.

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З чого все розпочалося?

У відео Анна Крилова-Тодурова розповіла про випадок у театрі «Сузір’я», де інша відвідувачка пробула в туалеті близько семи хвилин. Стоматологиня заявила, що вважає похід у вбиральню «по-великому» в громадських місцях неповагою до інших.

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Також вона додала, що забороняє це робити працівникам своєї клініки, бо там лише один туалет і в коридорі між кабінетами залишається запах.

«Я вважаю, що в туалет по-великому можна ходити тільки вдома. А ні в кафе, а ні ресторані», — сказала лікарка на відео.

У текстовому дописі вона додала: «Здоровий організм какає дома після пробудження. Не намагайтесь мене переконати, що какати в гостях, театрі, роботі, будь-де — це природньо».

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При цьому Крилова-Тодурова уточнила, що йдеться не про екстрені випадки, а про культуру поведінки.

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Як українці відреагували у Мережі

Слова лікарки одразу завірусились в соцмережі Threads. Люди назвали такі правила «какатєльним булінгом» та «какулінгом» і додали, що людина не може терпіти по десять годин на роботі.

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Дискусія настільки поширилась у Мережі, що стала однією з головних тем на рівні з тим, що Роберт Паттінсон отримав роль Джеймса Бонда.

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У коментарях також жартома питали, чи можна працівникам клініки хоча б ходити в туалет «по-маленькому» та скільки мілілітрів при цьому допустимо.

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До хвилі жартів долучилися й відомі українські компанії та бренди.

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Крім того, українці масово почали створювати меми за допомогою штучного інтелекту та кадрів із фільмів, чи українських шоу. Зокрема, у ролі інспекторки з «не какати».

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На одному з популярних зображень лікарку показали в плацкартному вагоні потяга з підписом про те, що вона всю дорогу терпіла і не ходила до вбиральні.

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На іншому мемі зобразили пачки туалетного паперу в супермаркеті з картонною табличкою: «Какайтеся, українці! Та не в Мами Дентал».

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Окремою формою протесту став обвал рейтингу клініки MamaDentist на Google Картах. Користувачі залишили сотні смішних негативних відгуків. Через це оцінка клініки знизилася з 4,6 до 3,5 бала.

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У коментарях люди жартома скаржилися, що їх нібито вигнали з клініки через відвідування вбиральні або відправили шукати туалет на вулиці.

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Що кажуть лікарі та юристи

До дискусії долучилися медики, психологи та фахівці з трудового права. Лікарі-проктологи попередили, що тривале стримування природних позивів шкодить здоров’ю і може призвести до серйозних розладів роботи кишківника.

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Керівниця Всеукраїнського центру права «ЛексЮкрейн» Вікторія Корєтнік пояснила, що фізіологічні процеси є природною потребою людини, а не порушенням трудової дисципліни.

За її словами, роботодавець має право встановлювати графік роботи та перерви, проте не може забороняти персоналу відвідувати туалет.

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Юристка нагадала, що стаття 153 Кодексу законів про працю зобов’язує роботодавців забезпечити працівникам нормальні побутові умови. Якщо керівництво забороняє ходити до туалету або карає за це, працівники можуть поскаржитися до Державної служби з питань праці.

У такому разі власникам бізнесу загрожує адміністративна відповідальність за статтею 41 КУпАП. Якщо ж правоохоронці виявлять грубе порушення законодавства про працю, може настати кримінальна відповідальність за статтею 172 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, пес Патрон і Лана стали батьками. Мережа вибухнула вітаннями і жартами про весілля.

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