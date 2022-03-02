"Какая н**уй наша армия, полный п**деж": під Одесою на кораблях окупантів прозріли і заговорили про 10 тисяч загиблих (відео)

"Какая н**уй наша армия, полный п**деж": під Одесою на кораблях окупантів прозріли і заговорили про 10 тисяч загиблих (відео)

Військові морських сил РФ ошелешені тим, що відбувається в Україні.

Українці перехопили розмову моряків російського корабля з співгромадянами. Окупанти налякані кількістю втрат свого особового складу на території України.

Відео виклали в Мережі.

"Какакя н**хуй наша армия. Наша армия не готова туда отсылать, наши пацаны что воевали что ли? Короче жопа. Не смотрите в новостях, все полный пи**деж по телевизору. Уже около 10 тысяч наших погибших солдат", - сказали на судні.

Втрати росіян, які воюють проти України:

Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00 склали:

В особовому складі (вбиті та поранені) - 5710 осіб

Полонених- 200.

Знищено та пошкоджено

літаків – 29 од,

гелікоптерів – 29 од,

танків ‒ 198,

ББМ / APV ‒ 846,

артилерійських систем– 77,

засоби ППО - 7,

РСЗВ - 24,

цистерн з ПММ- 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

катери – 2 одиниці,

автомобільної техніки - 305.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: