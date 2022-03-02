"Какая н**уй наша армия, полный п**деж": під Одесою на кораблях окупантів прозріли і заговорили про 10 тисяч загиблих (відео)

Військові морських сил РФ ошелешені тим, що відбувається в Україні.
Українці перехопили розмову моряків російського корабля з співгромадянами. Окупанти налякані кількістю втрат свого особового складу на території України.
Відео виклали в Мережі.
"Какакя н**хуй наша армия. Наша армия не готова туда отсылать, наши пацаны что воевали что ли? Короче жопа. Не смотрите в новостях, все полный пи**деж по телевизору. Уже около 10 тысяч наших погибших солдат", - сказали на судні.
Втрати росіян, які воюють проти України:
Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00 склали:
- В особовому складі (вбиті та поранені) - 5710 осіб
- Полонених- 200.
Знищено та пошкоджено
- літаків – 29 од,
- гелікоптерів – 29 од,
- танків ‒ 198,
- ББМ / APV ‒ 846,
- артилерійських систем– 77,
- засоби ППО - 7,
- РСЗВ - 24,
- цистерн з ПММ- 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
- катери – 2 одиниці,
- автомобільної техніки - 305.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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