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"Какая н**уй наша армия, полный п**деж": під Одесою на кораблях окупантів прозріли і заговорили про 10 тисяч загиблих (відео)

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"Какая н**уй наша армия, полный п**деж": під Одесою на кораблях окупантів прозріли і заговорили про 10 тисяч загиблих (відео)

Військові морських сил РФ ошелешені тим, що відбувається в Україні.

Українці перехопили розмову моряків російського корабля з співгромадянами. Окупанти налякані кількістю втрат свого особового складу на території України.

Відео виклали в Мережі.

"Какакя н**хуй наша армия. Наша армия не готова туда отсылать, наши пацаны что воевали что ли? Короче жопа. Не смотрите в новостях, все полный пи**деж по телевизору. Уже около 10 тысяч наших погибших солдат", - сказали на судні.

Втрати росіян, які воюють проти України:

Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00 склали:

  • В особовому складі (вбиті та поранені) - 5710 осіб
  • Полонених- 200.

Знищено та пошкоджено

  • літаків – 29 од,
  • гелікоптерів – 29 од,
  • танків ‒ 198,
  • ББМ / APV ‒ 846,
  • артилерійських систем– 77,
  • засоби ППО  - 7,
  • РСЗВ - 24,
  • цистерн з ПММ- 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
  • катери – 2 одиниці,
  • автомобільної техніки - 305.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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