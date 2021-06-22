"Какая разніца": у школі Рівного захід провели під російську музику

Думки користувачів соцмережі розділилися. Одні не бачать у російській музиці нічого страшного. Інших такий факт обурив.
У школі Рівного на урочистих заходах увімкнули російську музику. Відео інциденту опублікувала місцева Іnstagram-спільнота rivne_1283.
"Біля загальноосвітньої школи м. Рівне проводяться якісь заходи. Чи то дитячий табір при школі, чи що інше. Звернув увагу на російську попсу. Пісня за піснею. Це мабуть сьогодні в Україні входить в програму патріотичного виховання дітей та молоді. Дивно. А як же: "Росія – агресор", — йдеться в повідомленні.
Місцеві жителі у коментарях уточнили, що йдеться про роботу пришкільного табору біля школи.
Думки користувачів соцмережі розділилися. Одні не бачать у російській музиці нічого страшного.
- "Всі слухали і будуть слухати російські пісні. Кожен слухає те, що йому подобається";
- "Все моє дитинство, всі табори і всі дискотеки пройшли з російською попсою. І це не заважає мені любити Україну";
- "Яка різниця, хто що слухає. Якщо люди слухають російські пісні — це не означає що вони — не українці".
Інших же російська музика у школі обурила.
- "7-й рік війни, а людям "какая разніца";
- "Манкурти. Тепер як з Білорусі висадяться російські десантники, щоб створити "Поліську народну республіку", буде кому їх хлібом-сіллю зустрічати";
- "Подумайте, чи в СРСР у 1942 році слухали б Вагнера".
Нагадаємо, що 22-річна педагониня з Харкова збурила Мережу висловлюваннями про українську мову.