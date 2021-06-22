"Какая разніца": у школі Рівного захід провели під російську музику

Думки користувачів соцмережі розділилися. Одні не бачать у російській музиці нічого страшного. Інших такий факт обурив.

У школі Рівного на урочистих заходах увімкнули російську музику. Відео інциденту опублікувала місцева Іnstagram-спільнота rivne_1283.

"Біля загальноосвітньої школи м. Рівне проводяться якісь заходи. Чи то дитячий табір при школі, чи що інше. Звернув увагу на російську попсу. Пісня за піснею. Це мабуть сьогодні в Україні входить в програму патріотичного виховання дітей та молоді. Дивно. А як же: "Росія – агресор", — йдеться в повідомленні.

Місцеві жителі у коментарях уточнили, що йдеться про роботу пришкільного табору біля школи.

Думки користувачів соцмережі розділилися. Одні не бачать у російській музиці нічого страшного.

"Всі слухали і будуть слухати російські пісні. Кожен слухає те, що йому подобається";

"Все моє дитинство, всі табори і всі дискотеки пройшли з російською попсою. І це не заважає мені любити Україну";

"Яка різниця, хто що слухає. Якщо люди слухають російські пісні — це не означає що вони — не українці".

Інших же російська музика у школі обурила.

"7-й рік війни, а людям "какая разніца";

"Манкурти. Тепер як з Білорусі висадяться російські десантники, щоб створити "Поліську народну республіку", буде кому їх хлібом-сіллю зустрічати";

"Подумайте, чи в СРСР у 1942 році слухали б Вагнера".

Нагадаємо, що 22-річна педагониня з Харкова збурила Мережу висловлюваннями про українську мову.

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