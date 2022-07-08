"Какие они пиз*атые": окупанти "полюють" за шкарпетками, які видають воїнам ЗСУ

Мовляв, російським лахміттям, яке видають окупантам, "лише підлогу мити".

Про це йдеться в перехопленій розмові росіянина, яку отримала Служба безпеки України.

"У меня дох*рища украинских носков, и я понимаю …какие они пиз*атые. Наши уставные носки… ими я не знаю че… полы мыть. Понимаешь: мы с тобой покупали трекинговые носки по 400 рублей, по 600 рублей… вот у них такие выдают", - каже шокований окупант.

Він вихваляється американським камуфляжем, який теж поцупив в українців. Хоча росіянин впевнений, що річ не у виробнику. Мовляв, не менш якісне і те, що виробляється для війська в Україні.

"Да даже не брать то, что им поставляют, взять то, что их промышленность шьет. Взять их рюкзаки, шлема их. Ну, это реально уровень. Просто я не знаю, почему именно так", - каже окупант.

Нагадаємо, Європейський Союз передав українським прикордонникам шоломи та бронежилети на суму майже 1 млн євро.

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