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"Какие они пиз*атые": окупанти "полюють" за шкарпетками, які видають воїнам ЗСУ

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"Какие они пиз*атые": окупанти "полюють" за шкарпетками, які видають воїнам ЗСУ

45 окрема артилерійська бригада ЗСУ

Росіяни шоковані якістю українських шкарпеток, рюкзаків та шоломів, які видають військовим ЗСУ.

Мовляв, російським лахміттям, яке видають окупантам, "лише підлогу мити".

Про це йдеться в перехопленій розмові росіянина, яку отримала Служба безпеки України.

"У меня дох*рища украинских носков, и я понимаю …какие они пиз*атые. Наши уставные носки… ими я не знаю че… полы мыть. Понимаешь: мы с тобой покупали трекинговые носки по 400 рублей, по 600 рублей… вот у них такие выдают", - каже шокований окупант.

Він вихваляється американським камуфляжем, який теж поцупив в українців. Хоча росіянин впевнений, що річ не у виробнику. Мовляв, не менш якісне і те, що виробляється для війська в Україні.

"Да даже не брать то, что им поставляют, взять то, что их промышленность шьет. Взять их рюкзаки, шлема их. Ну, это реально уровень. Просто я не знаю, почему именно так", - каже окупант.

Нагадаємо, Європейський Союз передав українським прикордонникам шоломи та бронежилети на суму майже 1 млн євро.

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