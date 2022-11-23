Календар державних, церковних і неофіційних свят в Україні на 2023 рік

2023 року на українців чекає чимало державних, церковних та неофіційних свят. Календар свят на 2023 рік підготував для вас ТСН.ua.
Наступного року українці будуть працювати 260 дні, а відпочиватимуть 105 днів.
Також, якщо не буде подовжено воєнний стан, будуть додаткові вихідні. Нагадаємо, що наразі Верховна Рада подовжила воєнний стан до лютого 2023 року. Тому вже відомо, що додаткових вихідних у січні 2023 року не буде.
Основні державні свята 2023 року
- 1 січня – Новий Рік;
- 7 січня – Різдво Христове (у вірян східного обряду);
- 8 березня – Міжнародний жіночий день;
- 16 квітня – Великдень;
- 1 травня – День праці;
- 9 травня – День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;
- 4 червня – Трійця;
- 28 червня – День Конституції України;
- 28 липня – День української державності;
- 24 серпня – День незалежності України;
- 14 жовтня – День захисників та захисниць України;
- 25 грудня – Різдво Христове (у вірян західного обряду).
Календар свят на січень 2023 року
- 1 січня – Новий Рік;
- 6 січня – Святвечір;
- 7 січня – Різдво Христове;
- 14 січня – Старий Новий Рік (Василя);
- 19 січня – Хрещення Господнє (Богоявлення);
- 20 січня – День Автономної Республіки Крим;
- 22 січня – День Соборності і свободи України;
- 25 січня – Тетянин день;
- 26 січня – Всесвітній день митниці;
- 26 січня – День працівника контрольно-ревізійної служби України;
- 27 січня – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту;
- 29 січня – День пам’яті Героїв Крут, День працівника пожежної охорони;
- 31 січня – Міжнародний день ювеліра.
Свята в лютому 2023 року
- 4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку;
- 6 лютого – Міжнародний день бармена;
- 9 лютого – Міжнародний день стоматолога;
- 14 лютого – День Святого Валентина;
- 15 лютого – День комп’ютерника, Міжнародний день онкохворої дитини, День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Стрітення Господнє;
- 20 лютого – початок Масляного тижня, Всесвітній день соціальної справедливості;
- 21 лютого – Міжнародний день рідної мови;
- 22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів;
- 26 лютого – кінець Масляного тижня.
Календар свят на березень 2023 року
- 1 березня – Всесвітній день цивільної оборони;
- 3 березня – Всесвітній день письменника;
- 8 березня – Міжнародний жіночий день;
- 9 березня – Міжнародний день діджея;
- 11 березня – День землевпорядника;
- 14 березня – День захисту прав споживачів;
- 15 березня – Всесвітній день захисту прав споживачів;
- 19 березня – День працівників ЖКГ та побутового обслуговування населення;
- 21-27 березня – тиждень солідарності з народами, що борються проти расизму та расової дискримінації;
- 21 березня – Всесвітній день поезії;
- 22 березня – Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста;
- 23 березня – Всесвітній метеорологічний день;
- 24 березня – Всеукраїнський день боротьби із захворюваністю на туберкульоз;
- 25 березня – Міжнародний день пам’яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі, День Служби безпеки України;
- 26 березня – День Національної гвардії;
- 27 березня – Міжнародний день театру.
Свята в квітні 2023 року
- 1 квітня – День сміху;
- 2 квітня – День геолога;
- 4 квітня – Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки, Міжнародний день інтернету, День вебмайстра;
- 7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці, Всесвітній день здоров’я;
- 12 квітня – День працівників ракетно-космічної галузі України, Всесвітній день авіації та космонавтики;
- 15 квітня – День карного розшуку, День довкілля;
- 16 квітня – Великдень;
- 17 квітня – День працівників пожежної охорони України;
- 18 квітня – Міжнародний день пам’яток і визначних місць, День пам’яток історії та культури;
- 23 квітня – Всесвітній день книги та авторського права, Всеукраїнський день психолога;
- 26 квітня – День професійних адміністративних працівників, Міжнародний день пам’яті про Чорнобильську катастрофу;
- 29 квітня – Міжнародний день танцю, Міжнародний день ветеринарного лікаря;
- 30 квітня – День прикордонника.
Календар свят на травень 2023 року
- 1 травня – День праці;
- 7 травня – День радіо;
- 8 травня – День пам’яті та примирення в Україні;
- 9 травня – День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;
- 12 травня – Всесвітній день медичних сестер;
- 14 травня – День матері;
- 15 травня – Міжнародний день сімей;
- 17 травня – Всесвітній день електрозв’язку та інформаційного суспільства;
- 20 травня – День Європи, День науки, День банківських працівників;
- 21 травня – День пам’яті жертв політичних репресій;
- 23 травня – День морської піхоти України;
- 24 травня – День святих Мефодія і Кирила, День слов’янської писемності та культури;
- 28 травня – День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження України;
- 29 травня – Міжнародний день миротворців ООН;
- 31 травня – Всесвітній день без тютюну.
Свята в червні 2023 року
- 1 червня – Міжнародний день дітей (День захисту дітей);
- 4 червня – Трійця;
- 6 червня – День журналіста в Україні;
- 18 червня – День батька, День медичного працівника;
- 25 червня – День митної служби України;
- 27 червня – Міжнародний день рибальства;
- 28 червня – День Конституції України;
- 28 червня – починається Курбан-байрам.
Календар свят на липень 2023 року
- 1 липня – День архітектури України;
- 2 липня – Міжнародний день спортивного журналіста, День податківця України, День Військово-Морських Сил України, День військ ППО Збройних Сил України;
- 4 липня – День Національної поліції України;
- 6 липня – Всесвітній день поцілунку;
- 7 липня – Івана Купала, Всесвітній день шоколаду;
- 9 липня – День рибалки;
- 16 липня – День бухгалтера України, День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості;
- 28 липня – День української державності, День системного адміністратора, День PR-спеціаліста;
- 31 липня – День працівника торгівлі.
Свята в серпні 2023 року
- 1 серпня – День інкасатора;
- 2 серпня – День аеромобільних військ;
- 6 серпня – День Повітряних сил Збройних Сил України;
- 8 серпня – День військ зв’язку Збройних Сил України;
- 9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу;
- 12 серпня – Міжнародний день молоді;
- 13 серпня – День будівельника, День працівників ветеринарної медицини;
- 14 серпня – Медовий спас;
- 15 серпня – День археолога;
- 19 серпня – Яблучний спас;
- 23 серпня – День Державного Прапора України;
- 24 серпня – День Незалежності України;
- 27 серпня – День авіації України, День шахтаря;
- 29 серпня – Горіховий, або Хлібний спас;
- 31 серпня – Всесвітній день блогера.
Календар свят на вересень 2023 року
- 1 вересня – День знань;
- 2 вересня – День нотаріату;
- 3 вересня – День підприємця;
- 8 вересня – Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів;
- 9 вересня – Міжнародний день краси;
- 10 вересня – День українського кіно, День фізкультури і спорту, День танкіста;
- 13 вересня – День програміста;
- 17 вересня – День рятувальника України;
- 20 вересня – День HR-менеджера;
- 21 вересня – Міжнародний день миру;
- 22 вересня – Всесвітній день без автомобіля;
- 26 вересня – Всесвітній день контрацепції;
- 27 вересня – Всесвітній день туризму;
- 30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек, День усиновлення.
Свята у жовтні 2023 року
- 1 жовтня – День працівників освіти, Міжнародний день людей похилого віку;
- 2 жовтня – Міжнародний день лікаря, Міжнародний день архітектора;
- 4 жовтня – Всесвітній тиждень космосу, Всесвітній день тварин;
- 8 жовтня – День юриста;
- 10 жовтня – День працівників стандартизації та метрології в Україні;
- 14 жовтня – День захисників і захисниць України, Покрови, День козацтва;
- 16 жовтня – День Шефа, День працівників харчової промисловості;
- 30 жовтня – День автомобіліста;
- 31 жовтня – Гелловін.
Календар свят на листопад 2023 року
- 1 листопада – Міжнародний день вегана;
- 3 листопада – День ракетних військ і артилерії України;
- 4 листопада – День залізничника;
- 9 листопада – День української писемності та мови;
- 10 листопада – Міжнародний день бухгалтера;
- 16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв’язку;
- 17 листопада – Міжнародний день студентів;
- 19 листопада – Міжнародний день чоловіків;
- 21 листопада – День Гідності та Свободи, Всесвітній день телебачення, День десантно-штурмових військ ЗСУ
- 24 листопада – Чорна п’ятниця
- 25 листопада – День пам’яті жертв Голодоморів
Свята в грудні 2023 року
- 1 грудня – Всесвітній день боротьби проти СНІДу, День працівників прокуратури;
- 3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю;
- 5 грудня – День працівників статистики;
- 6 грудня – День Збройних Сил України;
- 7 грудня – Міжнародний день цивільної авіації, День місцевого самоврядування в Україні;
- 9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією;
- 14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
- 19 грудня – День Святого Миколая Чудотворця;
- 22 грудня – День енергетика, День дипломатичної служби України;
- 24 грудня – День працівників архівних установ України;
- 25 грудня – Різдво Христове (у вірян західного обряду);
- 28 грудня – Міжнародний день кіно.
Читайте також: