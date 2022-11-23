Календар державних, церковних і неофіційних свят в Україні на 2023 рік

2023 року на українців чекає чимало державних, церковних та неофіційних свят. Календар свят на 2023 рік підготував для вас ТСН.ua.

Наступного року українці будуть працювати 260 дні, а відпочиватимуть 105 днів.

Також, якщо не буде подовжено воєнний стан, будуть додаткові вихідні. Нагадаємо, що наразі Верховна Рада подовжила воєнний стан до лютого 2023 року. Тому вже відомо, що додаткових вихідних у січні 2023 року не буде.

Основні державні свята 2023 року

1 січня – Новий Рік;

– Новий Рік; 7 січня – Різдво Христове (у вірян східного обряду);

– Різдво Христове (у вірян східного обряду); 8 березня – Міжнародний жіночий день;

– Міжнародний жіночий день; 16 квітня – Великдень;

– Великдень; 1 травня – День праці;

– День праці; 9 травня – День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;

– День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; 4 червня – Трійця;

– Трійця; 28 червня – День Конституції України;

– День Конституції України; 28 липня – День української державності;

– День української державності; 24 серпня – День незалежності України;

– День незалежності України; 14 жовтня – День захисників та захисниць України;

– День захисників та захисниць України; 25 грудня – Різдво Христове (у вірян західного обряду).

Календар свят на січень 2023 року

Календар свят на січень 2023 / Фото: ТСН.ua

1 січня – Новий Рік;

– Новий Рік; 6 січня – Святвечір;

– Святвечір; 7 січня – Різдво Христове;

– Різдво Христове; 14 січня – Старий Новий Рік (Василя);

– Старий Новий Рік (Василя); 19 січня – Хрещення Господнє (Богоявлення);

– Хрещення Господнє (Богоявлення); 20 січня – День Автономної Республіки Крим;

– День Автономної Республіки Крим; 22 січня – День Соборності і свободи України;

– День Соборності і свободи України; 25 січня – Тетянин день;

– Тетянин день; 26 січня – Всесвітній день митниці;

– Всесвітній день митниці; 26 січня – День працівника контрольно-ревізійної служби України;

– День працівника контрольно-ревізійної служби України; 27 січня – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту;

– Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту; 29 січня – День пам’яті Героїв Крут, День працівника пожежної охорони;

– День пам’яті Героїв Крут, День працівника пожежної охорони; 31 січня – Міжнародний день ювеліра.

Свята в лютому 2023 року

Календар свят на лютий 2023 / Фото: ТСН.ua

4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку;

– Всесвітній день боротьби проти раку; 6 лютого – Міжнародний день бармена;

– Міжнародний день бармена; 9 лютого – Міжнародний день стоматолога;

– Міжнародний день стоматолога; 14 лютого – День Святого Валентина;

– День Святого Валентина; 15 лютого – День комп’ютерника, Міжнародний день онкохворої дитини, День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Стрітення Господнє;

– День комп’ютерника, Міжнародний день онкохворої дитини, День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Стрітення Господнє; 20 лютого – початок Масляного тижня, Всесвітній день соціальної справедливості;

– початок Масляного тижня, Всесвітній день соціальної справедливості; 21 лютого – Міжнародний день рідної мови;

– Міжнародний день рідної мови; 22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів;

– Міжнародний день підтримки жертв злочинів; 26 лютого – кінець Масляного тижня.

Календар свят на березень 2023 року

Календар свят на березень 2023 / Фото: ТСН.ua

1 березня – Всесвітній день цивільної оборони;

– Всесвітній день цивільної оборони; 3 березня – Всесвітній день письменника;

– Всесвітній день письменника; 8 березня – Міжнародний жіночий день;

– Міжнародний жіночий день; 9 березня – Міжнародний день діджея;

– Міжнародний день діджея; 11 березня – День землевпорядника;

– День землевпорядника; 14 березня – День захисту прав споживачів;

– День захисту прав споживачів; 15 березня – Всесвітній день захисту прав споживачів;

– Всесвітній день захисту прав споживачів; 19 березня – День працівників ЖКГ та побутового обслуговування населення;

– День працівників ЖКГ та побутового обслуговування населення; 21-27 березня – тиждень солідарності з народами, що борються проти расизму та расової дискримінації;

– тиждень солідарності з народами, що борються проти расизму та расової дискримінації; 21 березня – Всесвітній день поезії;

– Всесвітній день поезії; 22 березня – Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста;

– Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста; 23 березня – Всесвітній метеорологічний день;

– Всесвітній метеорологічний день; 24 березня – Всеукраїнський день боротьби із захворюваністю на туберкульоз;

– Всеукраїнський день боротьби із захворюваністю на туберкульоз; 25 березня – Міжнародний день пам’яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі, День Служби безпеки України;

– Міжнародний день пам’яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі, День Служби безпеки України; 26 березня – День Національної гвардії;

– День Національної гвардії; 27 березня – Міжнародний день театру.

Свята в квітні 2023 року

Календар свят на квітень 2023 / Фото: ТСН.ua

1 квітня – День сміху;

– День сміху; 2 квітня – День геолога;

– День геолога; 4 квітня – Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки, Міжнародний день інтернету, День вебмайстра;

– Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки, Міжнародний день інтернету, День вебмайстра; 7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці, Всесвітній день здоров’я;

– Благовіщення Пресвятої Богородиці, Всесвітній день здоров’я; 12 квітня – День працівників ракетно-космічної галузі України, Всесвітній день авіації та космонавтики;

– День працівників ракетно-космічної галузі України, Всесвітній день авіації та космонавтики; 15 квітня – День карного розшуку, День довкілля;

– День карного розшуку, День довкілля; 16 квітня – Великдень;

– Великдень; 17 квітня – День працівників пожежної охорони України;

– День працівників пожежної охорони України; 18 квітня – Міжнародний день пам’яток і визначних місць, День пам’яток історії та культури;

– Міжнародний день пам’яток і визначних місць, День пам’яток історії та культури; 23 квітня – Всесвітній день книги та авторського права, Всеукраїнський день психолога;

– Всесвітній день книги та авторського права, Всеукраїнський день психолога; 26 квітня – День професійних адміністративних працівників, Міжнародний день пам’яті про Чорнобильську катастрофу;

– День професійних адміністративних працівників, Міжнародний день пам’яті про Чорнобильську катастрофу; 29 квітня – Міжнародний день танцю, Міжнародний день ветеринарного лікаря;

– Міжнародний день танцю, Міжнародний день ветеринарного лікаря; 30 квітня – День прикордонника.

Календар свят на травень 2023 року

Календар свят на травень 2023 / Фото: ТСН.ua

1 травня – День праці;

– День праці; 7 травня – День радіо;

– День радіо; 8 травня – День пам’яті та примирення в Україні;

– День пам’яті та примирення в Україні; 9 травня – День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;

– День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; 12 травня – Всесвітній день медичних сестер;

– Всесвітній день медичних сестер; 14 травня – День матері;

– День матері; 15 травня – Міжнародний день сімей;

– Міжнародний день сімей; 17 травня – Всесвітній день електрозв’язку та інформаційного суспільства;

– Всесвітній день електрозв’язку та інформаційного суспільства; 20 травня – День Європи, День науки, День банківських працівників;

– День Європи, День науки, День банківських працівників; 21 травня – День пам’яті жертв політичних репресій;

– День пам’яті жертв політичних репресій; 23 травня – День морської піхоти України;

– День морської піхоти України; 24 травня – День святих Мефодія і Кирила, День слов’янської писемності та культури;

– День святих Мефодія і Кирила, День слов’янської писемності та культури; 28 травня – День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження України;

– День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження України; 29 травня – Міжнародний день миротворців ООН;

– Міжнародний день миротворців ООН; 31 травня – Всесвітній день без тютюну.

Свята в червні 2023 року

Календар свят на червень 2023 / Фото: ТСН.ua

1 червня – Міжнародний день дітей (День захисту дітей);

– Міжнародний день дітей (День захисту дітей); 4 червня – Трійця;

– Трійця; 6 червня – День журналіста в Україні;

– День журналіста в Україні; 18 червня – День батька, День медичного працівника;

– День батька, День медичного працівника; 25 червня – День митної служби України;

– День митної служби України; 27 червня – Міжнародний день рибальства;

– Міжнародний день рибальства; 28 червня – День Конституції України;

– День Конституції України; 28 червня – починається Курбан-байрам.

Календар свят на липень 2023 року

Календар свят на липень 2023 / Фото: ТСН.ua

1 липня – День архітектури України;

– День архітектури України; 2 липня – Міжнародний день спортивного журналіста, День податківця України, День Військово-Морських Сил України, День військ ППО Збройних Сил України;

– Міжнародний день спортивного журналіста, День податківця України, День Військово-Морських Сил України, День військ ППО Збройних Сил України; 4 липня – День Національної поліції України;

– День Національної поліції України; 6 липня – Всесвітній день поцілунку;

– Всесвітній день поцілунку; 7 липня – Івана Купала, Всесвітній день шоколаду;

– Івана Купала, Всесвітній день шоколаду; 9 липня – День рибалки;

– День рибалки; 16 липня – День бухгалтера України, День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості;

– День бухгалтера України, День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості; 28 липня – День української державності, День системного адміністратора, День PR-спеціаліста;

– День української державності, День системного адміністратора, День PR-спеціаліста; 31 липня – День працівника торгівлі.

Свята в серпні 2023 року

Календар свят на серпень 2023 / Фото: ТСН.ua

1 серпня – День інкасатора;

– День інкасатора; 2 серпня – День аеромобільних військ;

– День аеромобільних військ; 6 серпня – День Повітряних сил Збройних Сил України;

– День Повітряних сил Збройних Сил України; 8 серпня – День військ зв’язку Збройних Сил України;

– День військ зв’язку Збройних Сил України; 9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу;

– Міжнародний день корінних народів світу; 12 серпня – Міжнародний день молоді;

– Міжнародний день молоді; 13 серпня – День будівельника, День працівників ветеринарної медицини;

– День будівельника, День працівників ветеринарної медицини; 14 серпня – Медовий спас;

– Медовий спас; 15 серпня – День археолога;

– День археолога; 19 серпня – Яблучний спас;

– Яблучний спас; 23 серпня – День Державного Прапора України;

– День Державного Прапора України; 24 серпня – День Незалежності України;

– День Незалежності України; 27 серпня – День авіації України, День шахтаря;

– День авіації України, День шахтаря; 29 серпня – Горіховий, або Хлібний спас;

– Горіховий, або Хлібний спас; 31 серпня – Всесвітній день блогера.

Календар свят на вересень 2023 року

Календар свят на вересень 2023 / Фото: ТСН.ua

1 вересня – День знань;

– День знань; 2 вересня – День нотаріату;

– День нотаріату; 3 вересня – День підприємця;

– День підприємця; 8 вересня – Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів;

– Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів; 9 вересня – Міжнародний день краси;

– Міжнародний день краси; 10 вересня – День українського кіно, День фізкультури і спорту, День танкіста;

– День українського кіно, День фізкультури і спорту, День танкіста; 13 вересня – День програміста;

– День програміста; 17 вересня – День рятувальника України;

– День рятувальника України; 20 вересня – День HR-менеджера;

– День HR-менеджера; 21 вересня – Міжнародний день миру;

– Міжнародний день миру; 22 вересня – Всесвітній день без автомобіля;

– Всесвітній день без автомобіля; 26 вересня – Всесвітній день контрацепції;

– Всесвітній день контрацепції; 27 вересня – Всесвітній день туризму;

– Всесвітній день туризму; 30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек, День усиновлення.

Свята у жовтні 2023 року

Календар свят на жовтень 2023 / Фото: ТСН.ua

1 жовтня – День працівників освіти, Міжнародний день людей похилого віку;

– День працівників освіти, Міжнародний день людей похилого віку; 2 жовтня – Міжнародний день лікаря, Міжнародний день архітектора;

– Міжнародний день лікаря, Міжнародний день архітектора; 4 жовтня – Всесвітній тиждень космосу, Всесвітній день тварин;

– Всесвітній тиждень космосу, Всесвітній день тварин; 8 жовтня – День юриста;

– День юриста; 10 жовтня – День працівників стандартизації та метрології в Україні;

– День працівників стандартизації та метрології в Україні; 14 жовтня – День захисників і захисниць України, Покрови, День козацтва;

– День захисників і захисниць України, Покрови, День козацтва; 16 жовтня – День Шефа, День працівників харчової промисловості;

– День Шефа, День працівників харчової промисловості; 30 жовтня – День автомобіліста;

– День автомобіліста; 31 жовтня – Гелловін.

Календар свят на листопад 2023 року

Календар свят на листопад 2023 / Фото: ТСН.ua

1 листопада – Міжнародний день вегана;

– Міжнародний день вегана; 3 листопада – День ракетних військ і артилерії України;

– День ракетних військ і артилерії України; 4 листопада – День залізничника;

– День залізничника; 9 листопада – День української писемності та мови;

– День української писемності та мови; 10 листопада – Міжнародний день бухгалтера;

– Міжнародний день бухгалтера; 16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв’язку;

– День працівників радіо, телебачення та зв’язку; 17 листопада – Міжнародний день студентів;

– Міжнародний день студентів; 19 листопада – Міжнародний день чоловіків;

– Міжнародний день чоловіків; 21 листопада – День Гідності та Свободи, Всесвітній день телебачення, День десантно-штурмових військ ЗСУ

– День Гідності та Свободи, Всесвітній день телебачення, День десантно-штурмових військ ЗСУ 24 листопада – Чорна п’ятниця

– Чорна п’ятниця 25 листопада – День пам’яті жертв Голодоморів

Свята в грудні 2023 року

Календар свят на грудень 2023 / Фото: ТСН.ua

1 грудня – Всесвітній день боротьби проти СНІДу, День працівників прокуратури;

– Всесвітній день боротьби проти СНІДу, День працівників прокуратури; 3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю;

– Міжнародний день людей з інвалідністю; 5 грудня – День працівників статистики;

– День працівників статистики; 6 грудня – День Збройних Сил України;

– День Збройних Сил України; 7 грудня – Міжнародний день цивільної авіації, День місцевого самоврядування в Україні;

– Міжнародний день цивільної авіації, День місцевого самоврядування в Україні; 9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією;

– Міжнародний день боротьби з корупцією; 14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

– День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 19 грудня – День Святого Миколая Чудотворця;

– День Святого Миколая Чудотворця; 22 грудня – День енергетика, День дипломатичної служби України;

– День енергетика, День дипломатичної служби України; 24 грудня – День працівників архівних установ України;

– День працівників архівних установ України; 25 грудня – Різдво Христове (у вірян західного обряду);

– Різдво Христове (у вірян західного обряду); 28 грудня – Міжнародний день кіно.

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