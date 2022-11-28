Календар іменин на грудень 2022 року: які дні ангела святкують віряни

Як назвати дитину, яка народилася першого зимового місяця? Вам підкаже календар іменин на грудень 2022 року. Читайте в матеріалі ТСН.ua, про дні ангела, які святкують віряни.

В житті кожного вірянина іменини — це особливий день. Адже в цей день вшановують пам'ять святого або святої, які носять наші імена. Більшість з них святкують кілька разів на рік. Однак в Церкві наголошують, що головним є те свято, яке є найближчим до дня народження людини. Якщо сучасне ім'я не церковне, тоді під час хрещення дитині дають ще одне. Святкувати іменини потрібно саме за цим другим ім'ям.

Віряни для того, щоб назвати свою дитину, користуються церковним календарем іменин. Вважається, якщо назвати малюка іменем того святого чи святої, в день вшанування пам'яті котрих він народився, то його життя буде сповнене щастям та благословенням.

Календар іменин на грудень 2022 року

1 грудня - Микола, Платон, Роман;

- Микола, Платон, Роман; 2 грудня - Олександр, Валентин, Геннадій, Денис, Дмитро, Іван, Костянтин, Леонід, Михайло, Петро, Семен, Сергій, Тимофій, Федір, Яків;

- Олександр, Валентин, Геннадій, Денис, Дмитро, Іван, Костянтин, Леонід, Михайло, Петро, Семен, Сергій, Тимофій, Федір, Яків; 3 грудня - Олександр, Олексій, Анатолій, Анна, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Іван, Макар, Микола, Тетяна;

- Олександр, Олексій, Анатолій, Анна, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Іван, Макар, Микола, Тетяна; 4 грудня - Олександр;

- Олександр; 5 грудня - Олексій, Опанас, Борис, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Максим, Марк, Михайло, Павло, Петро, Сава, Федір;

- Олексій, Опанас, Борис, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Максим, Марк, Михайло, Павло, Петро, Сава, Федір; 6 грудня - Олександр, Олексій, Борис, Григорій, Іван, Макар;

- Олександр, Олексій, Борис, Григорій, Іван, Макар; 7 грудня - Олександр, Олексій, Онися, Григорій, Євген, Катерина, Іван, Марк, Михайло;

- Олександр, Олексій, Онися, Григорій, Євген, Катерина, Іван, Марк, Михайло; 8 грудня - Олександр, Андрій, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван, Микола, Павло, Петро, Семен, Ярослав;

- Олександр, Андрій, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван, Микола, Павло, Петро, Семен, Ярослав; 9 грудня - Василь, Георгій, Данило, Іван, Ілля, Михайло, Назар, Микола, Петро, Тихон, Юліан, Яків;

- Василь, Георгій, Данило, Іван, Ілля, Михайло, Назар, Микола, Петро, Тихон, Юліан, Яків; 10 грудня - Олексій, Андрій, Борис, Василь, Володимир, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Іван, Микола, Роман, Сергій;

- Олексій, Андрій, Борис, Василь, Володимир, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Іван, Микола, Роман, Сергій; 11 грудня - Олексій, Андрій, Анна, Василь, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Сергій, Степан, Тимофій;

- Олексій, Андрій, Анна, Василь, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Сергій, Степан, Тимофій; 12 грудня - Валеріан, Данило, Денис, Іван, Микола, Сергій;

- Валеріан, Данило, Денис, Іван, Микола, Сергій; 13 Грудня - Андрій, Іван, Ян;

- Андрій, Іван, Ян; 14 грудня - Антон, Дмитро;

- Антон, Дмитро; 15 грудня - Андрій, Антоніна, Борис, Віра, Володимир, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Маргарита, Марія, Матвій, Мойсей, Микола, Павло, Сергій, Степан, Тамара, Федір;

- Андрій, Антоніна, Борис, Віра, Володимир, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Маргарита, Марія, Матвій, Мойсей, Микола, Павло, Сергій, Степан, Тамара, Федір; 16 грудня - Андрій, Гаврило, Георгій, Іван, Микола, Сава, Федір;

- Андрій, Гаврило, Георгій, Іван, Микола, Сава, Федір; 17 грудня - Олександр, Олексій, Анастасія, Варвара, Василь, Геннадій, Дмитро, Катерина, Іван, Кіра, Микола, Юлія;

- Олександр, Олексій, Анастасія, Варвара, Василь, Геннадій, Дмитро, Катерина, Іван, Кіра, Микола, Юлія; 18 грудня - Геннадій, Захар, Ілля, Сава, Сергій;

- Геннадій, Захар, Ілля, Сава, Сергій; 19 грудня - Максим, Микола;

- Максим, Микола; 20 грудня - Антон, Василь, Григорій, Іван, Ігнатій, Лев, Михайло, Никифор, Ніл, Павло, Петро, Сергій;

- Антон, Василь, Григорій, Іван, Ігнатій, Лев, Михайло, Никифор, Ніл, Павло, Петро, Сергій; 21 грудня - Анфіса, Кирило;

- Анфіса, Кирило; 22 грудня - Олександр, Анна, Василь, Володимир, Софрон, Степан;

- Олександр, Анна, Василь, Володимир, Софрон, Степан; 23 грудня - Олександр, Олександра, Олексій, Анатолій, Ангеліна, Анна, Григорій, Євген, Іван, Костянтин, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Степан, Тетяна;

- Олександр, Олександра, Олексій, Анатолій, Ангеліна, Анна, Григорій, Євген, Іван, Костянтин, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Степан, Тетяна; 24 грудня - Данило, Іван, Лука, Микола, Петро;

- Данило, Іван, Лука, Микола, Петро; 25 грудня - Олександр;

- Олександр; 26 грудня - Олександр, Олексій, Аркадій, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Євген, Омелян, Іван, Микола, Яків;

- Олександр, Олексій, Аркадій, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Євген, Омелян, Іван, Микола, Яків; 27 Грудня - Микола, Филимон;

- Микола, Филимон; 28 грудня - Олександр, Василь, Іларіон, Іона, Павло, Степан, Сусанна, Трифон;

- Олександр, Василь, Іларіон, Іона, Павло, Степан, Сусанна, Трифон; 29 грудня - Олександр, Аркадій, Володимир, Ілля, Макар, Микола, Павло, Петро, Семен, Софія;

- Олександр, Аркадій, Володимир, Ілля, Макар, Микола, Павло, Петро, Семен, Софія; 30 грудня - Олександр, Данило, Денис, Іван, Микита, Микола, Петро, Сергій, Степан;

- Олександр, Данило, Денис, Іван, Микита, Микола, Петро, Сергій, Степан; 31 Грудня - Віра, Віктор, Володимир, Зоя, Іван, Ілля, Марк, Михайло, Микола, Семен, Сергій.

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