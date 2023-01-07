Календар постів на 2023 рік: коли віряни дотримуються обмежень в їжі

Віряни завжди суворо дотримуються посту, щоб очистити своє тіло та душу. В особливі дні християни проводять більше часу в молитвах, а також вводять певні обмеження у їжі. ТСН.ua розповідає про всі пости на 2023 рік.

Піст — особливий період (інколи один день), під час якого православні християни утримуються від споживання їжі тваринного походження, щоб очиститися духовно. Також в такі дні віряни читають молитви, ходять до храмів, утримуються від дратівливості та сварок. В періоди посту Церква забороняє проводити гучні гуляння, розваги (наприклад, співання пісень, ходіння до кінотеатру, переглядання програм розважального характеру тощо). Якщо ви дотримуєтесь всіх церковних правил, важливо знати, коли будуть всі пости 2023 року.

Православні пости 2023 року: багатоденні

Великий піст: 27 лютого — 15 квітня 2023

Цей піст вважається найдовшим у церковному календарі і передує світлому святу Великодню. В загальному Великий піст тримає 48 днів, починається завжди в понеділок (за сім тиждень до Воскресіння Христового) та закінчується в суботу.

Також Великий піст вважають і одним з найсуворіших. В перший його день Церква рекомендує повністю відмовитися від їжі, дозволено лише пити воду. Потім з вівторка і по п'ятницю дозволяється додати до свого раціону будь-яку суху їжу (тобто хліб, сіль, сирі овочі і фрукти, горіхи, сухофрукти, мед), а в суботу та неділю можна їсти гарячі пісні страви, приготовлені на олії.

У другий та шостий тиждень Великого посту в понеділок, середу та п'ятницю віряни вживають лише суху їжу, в вівторок та четвер дозволяються гарячі страви без олії, а на вихідні — з олією.

Останній тиждень посту носить назву Пристрасна семидниця. Всі дні Церква дозволяє лише сухоїдіння. А в п'ятницю до винесення плащаниці з храму краще відмовитися від будь-якої їжі.

При цьому на великі церковні свята, які припадають на цей піст (Благовіщення Пресвятої Богородиці 7 квітня та Вербна неділя за тиждень до Великодня) можна додати до раціону рибу. В Лазареву суботу (святкується напередодні Вербної неділі) дозволяється рибна ікра.

Петрів піст: 12 червня — 11 липня 2023

Його ще називають Петропавлівський піст, адже він присвячений святим апостолам Петру і Павлу, які за своє життя пройшли чимало поневірянь, щоб нести Слово Боже.

Починається Петрів піст в понеділок на 57-й день після святкування Воскресіння Христового (і за тиждень після дня святої Трійці), закінчується щорічно в один і той самий день — 11 липня. Тому 2023 року Петрів піст триватиме 30 днів.

Цей піст не такий суровий, як Великий. Тому Церква у вівторок, четвер і на вихідні дозволяє їсти рибу, в понеділок можна додати гарячі страви без олії, а в середу і п'ятницю вживати лише суху їжу. Незважаючи на те, на який день випадає Різдво Іоанна Предтечі (7 липня 2023 року), можна їсти рибу.

Успенський піст: 14 — 27 серпня 2023

Встановлено його на честь великого свята Успіння Пресвятої Богородиці. По своїй тривалості він вважається найкоротшим. Щороку триває лише два тижні і завжди припадає на один і той самий період.

При цьому обмеження в їжі досить суворий. В понеділок, середу та п'ятницю дозволено лише сухоїдіння. В вівторок та четвер можна додати гарячі страви без олії, а на вихідні — з олією.

Незалежно від того, на який день припадає Преображення Господнє (19 серпня 2023 року), Церква дозволяє вживати рибу.

Різдвяний піст: 28 листопада 2023 — 6 січня 2024

Останній багатоденний піст, який передує світлому святу Різдва Христового. Початок Різдвяного посту 2023 (як і в інші роки) припадає на 28 листопада, який би він не був днем тижня. Його тривалість складає 40 днів. Хоча піст досить суворий, але в певні дні є послаблення.

Від 28 листопада до свята святого Миколая (19 грудня 2023) в понеділок можна їсти гарячі страви без олії, у вівторок, четвер та на вихідні можна навіть рибу, а в середу та п'ятницю лише сухоїдіння.

Від 20 грудня 2023 до 1 січня 2024 в вівторок та четвер вже не можна вживати рибу, однак допускаються гарячі страви з олією.

Від 2 до 6 січня в понеділок, середу та п'ятницю Церква дозволяє лише суху їжу, в вівторок та четвер — гарячі їжу без олії, а в суботу та неділю з олією.

В Різдвяний вечір, який ще називають Святвечором, не можна їсти до появи на небі першої зірки. Після цього починається святкова вечеря з 12 пісних страв.

На свято Введення в храм Пресвятої Богородиці (4 грудня 2023) та в день святого Миколая (19 грудня 2023) дозволено їсти рибу, навіть якщо вони припадають на понеділок, середу чи п'ятницю.

Одноденні пости на 2023 рік

Існують також і пости, які тривають всього лише один день. 2023 року вони випадають на такі дні:

Водохреща: 18 січня;

Усікнення глави Іоанна Предтечі: 11 вересня;

Воздвиження Хреста Господнього: 27 вересня;

Стрітення Господнього: 15 лютого;

Благовіщення Пресвятої Богородиці: 7 квітня;

Апостола Іоанна Богослова: 21 травня та 9 жовтня;

Різдва Іоанна Предтечі: 7 липня;

Апостолів Петра та Павла: 12 липня;

Преображення Господнього: 19 серпня;

Успіння Пресвятої Богородиці: 28 серпня;

Різдва Богородиці: 21 вересня;

Покров Пресвятої Богородиці: 14 жовтня;

Введення Богородиці до храму: 4 грудня;

Святителя Миколая: 19 грудня.

Коли суцільні тижні 2023 року

Суцільними тижнями називають в Церкві ті тижні, коли в середу та п'ятницю не потрібно поститися. Їх в році є декілька:

Святки: 7 — 17 січня 2023;

Митаря та Фарисея: 6 — 11 лютого 2023;

Сирний ( масляний): 20 — 26 лютого 2023;

Пасхальний ( Світлий): 17 — 22 квітня 2023;

Троїцький: 5 — 11 червня 2023.

М'ясоїди 2023 року

В році є чотири м'ясоїди. Це періоди, коли за православним церковним статутом дозволяють вживати м'ясні продукти. Зазвичай вони слідують після багатоденних постів:

Зимовий м’ясоїд: 7 січня — 26 лютого 2023;

Весняний м’ясоїд: 16 квітня — 11 червня 2023;

Літній м’ясоїд: 12 липня — 13 серпня 2023;

Осінній м’ясоїд: 28 серпня — 27 листопада 2023.

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