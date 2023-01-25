Календар щеплень 2023 року: від чого і коли їх потрібно робити в Україні

Який календар щеплень на 2023 рік був затверджений МОЗ в Україні — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Календар щеплень — від чого потрібно обов'язково щепитися

Наразі в Україні обов'язковими залишаються щеплення від десяти серйозних хвороб:

кір;

кашлюк;

краснуха;

поліомієліт;

правець;

туберкульоз;

гепатит В;

дифтерія;

гемофільна інфекція;

епідемічний паротит.

Вакцини, які необхідні для імунізації населення, закуповуються за кошти, виділені з державного бюджету. Їх передають до регіонів. Тому щеплення проводяться безкоштовно.

Календар щеплень на 2023 рік

Згідно з календарем щеплень, 2023 року буде такий графік:

Календар щеплень в Україні на 2023 рік / Фото: facebook.com

В кожній країні розроблено власний календар щеплень. В Україні він є офіційним документом, який затверджується Міністерством охорони здоров'я. Затверджений кадендар щеплень наказом МОЗ № 947, який набув чинності 18 квітня 2018 року.