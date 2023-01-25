Календар щеплень 2023 року: від чого і коли їх потрібно робити в Україні

Який календар щеплень на 2023 рік був затверджений МОЗ в Україні — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Календар щеплень — від чого потрібно обов'язково щепитися
Наразі в Україні обов'язковими залишаються щеплення від десяти серйозних хвороб:
- кір;
- кашлюк;
- краснуха;
- поліомієліт;
- правець;
- туберкульоз;
- гепатит В;
- дифтерія;
- гемофільна інфекція;
- епідемічний паротит.
Вакцини, які необхідні для імунізації населення, закуповуються за кошти, виділені з державного бюджету. Їх передають до регіонів. Тому щеплення проводяться безкоштовно.
Календар щеплень на 2023 рік
Згідно з календарем щеплень, 2023 року буде такий графік:
В кожній країні розроблено власний календар щеплень. В Україні він є офіційним документом, який затверджується Міністерством охорони здоров'я. Затверджений кадендар щеплень наказом МОЗ № 947, який набув чинності 18 квітня 2018 року.