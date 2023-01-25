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Календар щеплень 2023 року: від чого і коли їх потрібно робити в Україні

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
1429
Час на прочитання
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Календар щеплень 2023 року: від чого і коли їх потрібно робити в Україні

Календар щеплень 2023 року в Україні / Фото: Pexels

Який календар щеплень на 2023 рік був затверджений МОЗ в Україні — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Календар щеплень — від чого потрібно обов'язково щепитися

Наразі в Україні обов'язковими залишаються щеплення від десяти серйозних хвороб:

  • кір;
  • кашлюк;
  • краснуха;
  • поліомієліт;
  • правець;
  • туберкульоз;
  • гепатит В;
  • дифтерія;
  • гемофільна інфекція;
  • епідемічний паротит.

Вакцини, які необхідні для імунізації населення, закуповуються за кошти, виділені з державного бюджету. Їх передають до регіонів. Тому щеплення проводяться безкоштовно.

Календар щеплень на 2023 рік

Згідно з календарем щеплень, 2023 року буде такий графік:

Календар щеплень в Україні на 2023 рік / © facebook.com
Календар щеплень в Україні на 2023 рік / Фото: facebook.com

В кожній країні розроблено власний календар щеплень. В Україні він є офіційним документом, який затверджується Міністерством охорони здоров'я. Затверджений кадендар щеплень наказом МОЗ № 947, який набув чинності 18 квітня 2018 року.

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Дата публікації
Перегляди
1429
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