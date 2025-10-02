Календар шкільних канікул: коли відпочиватимуть діти

30 червня — гранична дата завершення навчального року / © ТСН

Навчальний рік, що розпочався 1 вересня 2025 року, триватиме до 30 червня 2026 року. Дати канікул можуть зміщуватися, якщо цього вимагатимуть обставини.

Варто нагадати, що згідно із законодавством загальна тривалість канікул упродовж навчального року не може бути меншою за 30 днів. Тож школи зобов’язані враховувати цю норму під час складання навчального плану.

Орієнтовний календар канікул 2025–2026 навчального року:

осінні: 27 жовтня — 2 листопада 2025 року

зимові: 27 грудня 2025 — 11 січня 2026 року (деякі школи відпочиватимуть до 18 січня)

весняні: 23 — 29 березня 2026 року

літні: від 1 червня до початку нового навчального року

Водночас дати можуть коригуватися. На зміни здатні вплинути епідеміологічна ситуація, карантинні обмеження чи питання безпеки. У таких випадках рішення ухвалюють місцеві органи управління освітою.

Раніше повідомлялося, що державні та комунальні заклади освіти не мають права вимагати від батьків обов’язкові благодійні внески. Конституція України гарантує безоплатну повну загальну середню освіту. Школи не можуть відмовити дитині в зарахуванні або цькувати її чи батьків через несплату.