Календар свят та особливих днів в Україні змінять: що відомо

Зеленський / © Офіс президента України

Реклама

В Україні готують пропозиції з визначення нових і логічних підходів до святкових та особливих днів нашого календаря. Цей аспект потрібно впорядкувати.

Про це написав президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що мав розмову з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком.

Реклама

«Серед іншого я попросив Руслана разом з депутатським корпусом, також разом з урядовцями, з представниками громадянського суспільства підготувати пропозиції щодо визначення нових і логічних підходів до святкових та особливих днів нашого календаря», — каже Зеленський.

За словами українського лідера, треба все впорядкувати.

«Бувають погані календарні співпадіння, і війна внесла багато таких змін. Коли дні трагедій припадають на дні професійних свят. Або коли в один день із радянських часів і перших років незалежності — кілька зовсім різних професійних днів. Все це варто впорядкувати», — зазначає він.

Зеленський подякував усім, хто допомагатиме.

Реклама

«Як справжнє Різдво було сприйняте легко — на 25 грудня, так само інші дати мають бути справедливими та коректними», — завершив він.

Раніше президент зазначив, що українська делегація сьогодні, 22 грудня, повертається зі США та доповідатиме про прогрес на перемовинах у Флориді. Базовий блок усіх документів готовий.

«Базові. Є деякі речі, на що ми, напевно, не готові. Є речі, впевнений, на які не готові рускі», — зазначив Зеленський.

Він підкреслює, що американська сторона ще працюватиме з росіянами.