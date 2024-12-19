Календар знижок: коли і де найвигідніше купувати та як сервіс Meest Shopping доставляє онлайн-покупки з-за кордону в Україну

Покупки із сайтів США, Канади та країн Європи завжди вигідні, проте є певні періоди, коли на ту чи іншу категорію товарів діють дуже “смачні” знижки.

Для цього створили так званий "календар знижок", що допомагає зорієнтуватись, коли та що потрібно купувати, щоб отримати найкращі товари за найприємнішою ціною.

Деталі про календар знижок - читайте у нашому матеріалі.

Сезонні знижки

Календар знижок пов'язаний зі звичним для нас календарем, в якому ми орієнтуємось саме на свята. До прикладу, саме на різдвяні та новорічні канікули будуть максимальні знижки.

Крім того, є сезонні акції. Так, у лютому або у вересні в магазинах США, Європи та Канади знизять ціни на асортимент зимового одягу та взуття.

Також читайте Чому купувати у магазинах США, Канади та Європи вигідно та як у цьому допомагає сервіс доставки Meest Shopping Партнерський Матеріал

Існують також більш специфічні сезонні знижки, про які потрібно дізнатися більше. Вигідні пропозиції можна знайти буквально щомісяця.

Січень – час зимових розпродажів у Європі та США. Найвигідніші пропозиції на зимовий одяг та взуття. Знижки сягають 70%.

Лютий – знижки до 50% на товари до Дня святого Валентина. Це чудова нагода придбати косметику, парфуми чи аксесуари за вигідними цінами.

Березень – завершальні розпродажі залишків зимових колекцій. Можна знайти речі зі знижками до 80%.

Квітень – період оновлення асортименту в онлайн-магазинах, коли з'являються весняні колекції. На деякі категорії товарів пропонують знижки від 20 до 40%.

Травень – старт розпродажів товарів літнього сезону. Це садове приладдя, меблі, електроінструменти та товари для пікніків. На ці товари можна знайти знижки, особливо активно “Sale” з'являються наприкінці місяця.

Червень – поява літніх колекцій. Знижки починають діяти на весняний асортимент.

Липень – розпродаж літніх товарів у розпалі. Купальники, сандалі, шорти, футболки та сонцезахисні окуляри – зі знижками до 80%.

Серпень – продовження акцій на літній одяг і аксесуари. Також стартують розпродажі канцелярії, шкільних речей та дитячого взуття зі знижками до 60%.

Вересень – час, коли з'являються осінні колекції. Найвигідніші пропозиції на тренчі, світшоти, штани та осіннє взуття: кросівки, туфлі, кеди.

Жовтень – знижки до 50% на товари до Гелловіну: костюми, декор і брендові колекції, створені спеціально для цього свята.

Листопад – довгоочікувана «Чорна П’ятниця», коли товари можна купити зі знижками до 90%: одяг, взуття, косметику, електроніку та багато іншого. Одразу після цього – Кіберпонеділок.

Грудень – старт різдвяних розпродажів, які тривають до кінця місяця. Знижки від 40 до 80% дозволяють вигідно завершити рік покупками всього необхідного.

Крім цього, європейські, канадські та американські магазини можуть влаштовувати розпродажі залишків товарів у різний час. Також знижки можуть бути приурочені до певних дат, які мають значення для самого магазину. Наприклад, до дня народження та ювілею.

Знижки, які діють протягом всього року

Немає жодного місяця, де б не було хоча б одного розпродажу. Покупцям пропонують кешбек, коли повертається відсоток від покупки. Також не варто забувати про промокоди, які можна отримати чи знайти у блогерів, які знімають відео про шопінг.

Щоб знати про акції, підпишіться на розсилку або активно слідкуйте за оновленнями на сайтах.

За доставку в Україну відповідає сервіс Meest Shopping.

Як працює Meest Shopping

Сервіс Meest Shopping допомагає клієнтам доставляти товари із тих сайтів, які не мають прямої доставки в Україну. Він запобігає труднощам при покупці з-за кордону.

Компанія доставляє товари з таких інтернет-магазинів:

Bluetti,

EcoFlow,

Anker,

Starlink,

ALLEGRO.PL,

eBay,

Victoria's Secret,

H&M,

Tommy Hilfiger,

6pm,

LEGO,

George,

Jomashop,

Shein,

Massimo Dutti,

Mango Outlet,

Sephora,

Stradivarius,

IKEA та багато інших популярних онлайн-магазинів.

Як оформити доставку

Щоб отримати товари з іноземних сайтів, потрібно зробити кілька простих кроків.

Спочатку зареєструйтесь на платформі Meest Shopping або завантажте мобільний застосунок myMeest Shopping. Після реєстрації покупець отримує віртуальні адреси складів сервісу за кордоном, особистий ID-номер, а також доступ до підбірки найкращих знижок у популярних магазинах.

Далі потрібно самостійно оформити замовлення на обраному сайті. Під час оформлення необхідно вказати як адресу склад Meest Shopping у країні покупки, а також зазначити особистий ID-номер біля імені чи в іншому рядку.

Після оплати магазини надають номер замовлення або трек-номер, який реєструється у вебкабінеті або мобільному застосунку.

Як тільки посилка прибуває на склад Meest Shopping, надходить повідомлення про її отримання.

Далі потрібно вказати інформацію для доставки в Україну та оплатити послугу.

Після того, як замовлення прибуде в Україну, покупець отримає сповіщення. Потім його потрібно забрати. Все, можна насолоджуватись покупками!

Сервіс працює задля того, аби українці могли вигідно купувати та отримувати товари із сайтів США, Канади та Європи навіть, якщо вони не мають прямої доставки до нашої країни.