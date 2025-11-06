Календар зимових канікул: коли відпочиватимуть школярі

30 червня — гранична дата завершення навчального року / © ТСН

Від 1 вересня в Україні стартував навчальний рік протягом якого учні шкіл чотири рази підуть на канікули.

Зимові канікули 2025-2026 навчального року в Україні орієнтовно триватимуть від 27 грудня 2025 року до 11 січня 2026 року.

Графік канікул остаточно затверджує педагогічна рада кожної школи. Також вона визначає тривалість навчального року та форми організації занять (очна, змішана чи дистанційна).

Водночас на дати та тривалість канікул можуть впливати безпекова ситуація в регіоні та епідеміологічні умови. У школах з очним навчанням можливі тимчасові закриття закладів або окремих класів на карантин, що може змінити графік відпочинку учнів.

Орієнтовний календар канікул 2025–2026 навчального року:

осінні: 27 жовтня — 2 листопада 2025 року

зимові: 27 грудня 2025 — 11 січня 2026 року (деякі школи відпочиватимуть до 18 січня)

весняні: 23 — 29 березня 2026 року

літні: від 1 червня до початку нового навчального року

Раніше повідомлялося, що державні та комунальні заклади освіти не мають права вимагати від батьків обов’язкові благодійні внески. Конституція України гарантує безоплатну повну загальну середню освіту. Школи не можуть відмовити дитині в зарахуванні або цькувати її чи батьків через несплату.