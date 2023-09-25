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"Калібри", "Онікси" та "Шахеди": окупанти здійснили масовану атаку на Одесу

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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1529
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"Калібри", "Онікси" та "Шахеди": окупанти здійснили масовану атаку на Одесу

Вибухи

Загарбники атакували місто з моря та суші.

Вночі 25 вересня російські загарбники здійснили масштабну атаку на Одесу.

Про це інформують Повітряні сили у Telegram.

У повідомленні вказується, що російські окупанти атакували місто одразу трьома видами зброї. Загарбники запустили ракети "Калібр", "Онікс", а також іранські ударні БпЛА Shahed.

"Одеса — у вашому напрямку шахеди, онікси та калібри!!!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через запуск крилатих ракет російськими загарбниками.

Крім того, ми раніше інформували, що ввечері 24 вересня у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи.

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Дата публікації
Перегляди
1529
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