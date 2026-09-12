«Калібри», балістика і «Бандеролі»: Росія зранку атакувала південь України

Ракети "Калібр" / © ТАСС

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Російські війська зранку 12 вересня завдали ракетних ударів по півдню України.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

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За інформацією військових, російські загарбники атакували Миколаїв та Одещину балістичними ракетами.

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Крім того, по Одеській області ворог застосував крилаті ракети «Калібр» та баражуючі боєприпаси «Бандероль».

Водночас моніторингові канали повідомляють, що під ударом міг перебувати міст у Затоці.

Раніше повідомлялося, що російські війська у ніч проти 12 вересня завдали ударів по Україні балістичними ракетами.

Ми раніше інформували, що внаслідок хворого удару по Запоріжжю у ніч проти 12 вересня загинуло двоє осіб.

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