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«Калібри», балістика і «Бандеролі»: Росія зранку атакувала південь України
За інформацією військових під ударом опинилися Миколаївщина та Одещина.
Російські війська зранку 12 вересня завдали ракетних ударів по півдню України.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
За інформацією військових, російські загарбники атакували Миколаїв та Одещину балістичними ракетами.
Крім того, по Одеській області ворог застосував крилаті ракети «Калібр» та баражуючі боєприпаси «Бандероль».
Водночас моніторингові канали повідомляють, що під ударом міг перебувати міст у Затоці.
Раніше повідомлялося, що російські війська у ніч проти 12 вересня завдали ударів по Україні балістичними ракетами.
Ми раніше інформували, що внаслідок хворого удару по Запоріжжю у ніч проти 12 вересня загинуло двоє осіб.