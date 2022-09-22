"Калина", "Пташка", "Орест", "Волина": що відомо про звільнених захисників "Азовсталі

Звільнені захисники "Азовсталі", які стали відомі на весь світ, нарешті перебувають у безпеці.

Україна повернула з російського полону 215 захисників, серед них 108 - бійці полку "Азов". Зокрема, визволили Святослава Паламара ( позивний "Калина"), Дмитра Козацького ("Орест"), Сергія Волинського ("Волина"), Катерину Поліщук ("Пташка"), Дениса Прокопенка ("Редіс"), Михайла Діанова ("Мішаня").

ТСН.ua зібрав, що відомо про Героїв.

Святослав "Калина" Паламар

Серед звільнених з полону - заступник командира полку "Азов" 39-річний Святослав Паламар, "Калина". Він з перших днів повномасштабного вторгнення брав участь в обороні Маріуполя. Разом з побратимами з полку був взятий в облогу на "Азовсталі", а потім потрапив у полон.

Скриншот з відео

Дмитро Козацький - "Орест"

Дмитро "Орест" Козацький - 26-річний фотограф і захисник, пресофіцер полку "Азов". У 2014 році (йому було 18 років) він покинув навчання в одному з польських університетів і поїхав на Майдан. Після Революції Гідності вступив до лав Національної Гвардії України, потім приєднався до полку "Азов".

Його серія фотографій поранених із заводу "Азовсталь" облетіла весь світ. Улітку 2022 року роботи "Ореста" отримали спеціальну нагороду польського конкурсу Grand Press Photo 2022.

Фото з відкритих джерел

Сергій Волинський - "Волина"

Під командуванням 30-річного Сергія Волинського, "Волини", бригада "морпіхів" у Маріуполі успішно з'єдналася з полком "Азов" і продовжила оборону міста. Сергій - командир 36-ї окремої бригади морської піхоти.

Має відзнаку "За участь в антитерористичній операції", медаль "За військову службу Україні", орден "За мужність" ІІІ ступеню та орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеню.

Фото: Фото з відкритих джерел

Катерина "Пташка" Поліщук

Звільнена з полону "Пташка" - 21-річний парамедик медичного батальйону "Госпітальєри". Після повномасштабного вторгнення дівчина приїхала до госпіталя в Маріуполі, щоб рятувати людей. Після того, як шпиталь розбомбили, разом з іншими медиками потрапила на "Азовсталь".

Стала відома також завдяки виконанню українських патріотичних пісень у підвалах заводу.

Фото: сторінка Катерини Поліщук в Instagram

Денис "Редіс" Прокопенко

Денис Прокопенко, позивний "Редіс" - підполковник Національної гвардії України, командир полку "Азов". У березні 2022 року Денис отримав звання Героя України. У той час військовий був "голосом "Азовсталі", який надихав побратимів.

Фото з відкритих джерел

Михайло Діанов - "Мішаня"

Михайло - старший сержант 36-ї бригади з Тернопільщини, також учасник героїчної оборони Маріуполя. Його фото з металевою конструкцією на руці облетіло весь світ. Кавалер ордена "За мужність" III ступеня. Від 2015 року є учасником російсько-української війни.

Фото: Facebook/прес-служба полку "Азов"

Нагадаємо, Україна і Росія 21 вересня провели масштабний обмін полоненими. З російського полону були визволені 215 осіб, серед яких 108 бійців "Азову" і 10 іноземних добровольців. У відповідь Україна звільнила 55 окупантів і кума Володимира Путіна Віктора Медведчука.

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