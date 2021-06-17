"Калькулятор життя": в Україні з'явився сайт, на якому можна вирахувати тривалість свого життя

Користувачу потрібно заповнити в таблиці інформацію про себе, після чого перед ним висвітиться передбачувана тривалість життя.

В Україні розробили "Калькулятор життя", який вираховує скільки років проживе людина в контексті його стану здоров'я і навколишнього середовища.

Відповідну розробку презентували в Центрі громадського здоров'я.

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"Калькулятор життя" аналізує низку факторів, наприклад, звички, харчову поведінку, хронічні захворювання, фізичну активність. І оцінює, як вони впливають на довголіття. Він показує те, наскільки позитивні зміни збільшують тривалість життя", — розповіли в пресслужбі Центру громадського здоров'я.

Там також відзначили, що куріння, надмірне вживання алкоголю та інші погані звички на 60% зменшують можливість дожити до глибокої старості.

На сторінці "Калькулятору" користувачеві пропонують заповнити інформацію про себе в трьох розділах. Крім іншого необхідно вказати свій вік, ставлення до шкідливих звичок, а також час, витрачений на спорт. Примітно, що одне з питань стосується того, чи хворів користувач коронавірусною інфекцією з важкими ускладненнями. Після чого перед респондентом висвічується очікувана тривалість життя.

“Калькулятор життя” був розроблений в межах проєкту міжнародної технічної допомоги "Надання підтримки Центру громадського здоров’я МОЗ України для зміцнення та розбудови спроможності системи охорони здоров’я для здійснення кращого моніторингу, епідеміологічного нагляду, реагування на спалахи захворювання та їхньої профілактики”, — додали в Центрі громадського здоров'я.

Нагадаємо, що у МОЗ оприлюднили перелік вакцин, після щеплення якими можна в'їжджати до України без самоізоляції.

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