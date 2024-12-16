Каллас відповіла, чи можлива зараз миротворча місія в Україні

Росіяни не відмовилися від терору та загарбництва.

Для того, щоб говорити про миротворців ЄС в Україні, спершу потрібно досягти миру. РФ поки на це не налаштована.

Про це заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас на засіданні міністрів закордонних справ країн ЄС, пише "Європейська правда".

"Спочатку потрібен мир, перш ніж посилати миротворців. Але Росія не хоче миру. Це чітко зрозуміло", – констатувала вона.

Каллас згадала інтерв’ю глави МЗС РФ Сергія Лаврова Такеру Карлсону, з якого стає зрозумілим, що Росія не відмовилася від своїх цілей.

"Ми не можемо це обговорювати", – зазначила представниця ЄС.

Раніше Каллас заявила, що появу іноземних військ в Україні не можна виключати. Зокрема, Європа може відіграти свою роль у цьому.

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