Калуш на Прикарпатті тимчасово залишиться без води: подробиці

Води у місті не буде три доби.

У Калуші Івано-Франківської області на три дні, 26-30 червня, призупинять водопостачання. Води не буде через завершення реконструкції магістрального водопроводу на вулиці Ринковій.

Про це повідомив міський голова Калуша Андрій Найда.

З його слів, воду вимкнуть 26 червня о 23:00. З'явиться водопостачання 30 червня о 6:00. Упродовж доби 30 червня після відновлення водопостачання вода буде придатною винятково для технічних потреб.

"Вода буде лише у тих будинках, які отримують її з каптажного водозабору "Парк". Всіх решту прошу запастися питною водою та водою для технічних потреб. Дитсадки працюватимуть у звичному режимі, але є прохання за можливості залишити дітей вдома", наголосив мер Калуша.

У місті на ринку "П'ятачок", площі Героїв та поблизу центральної пошти розмістять біотуалети, а у медзакладах проводитимуть лише ургентні операції. Окрім того, у ліцеї № 6 та соціальній їдальні ліцею № 2 призупинять харчування дітей.

Як повідомлялося, частина Кривого Рогу Дніпропетровської області може залишитися без водопровідної води. Це може статися через півтора місяця. Рівень води в Каховському водосховищі через підрив дамби ГЕС знижується.

Читайте також: