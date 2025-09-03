Калуш у диму, в повітрі виявили підвищений рівень формальдегіду: чи є небезпека

Калуш. Фото: Інформатор Калуш

Після нічної атаки РФ у Калуші на Прикарпатті зафіксовано погіршення стану атмосферного повітря. У місті виявлено підвищений рівень формальдегіду.

Про це повідомив мер Калуша Андрій Найда.

“Після нічного обстрілу в місті Калуш спостерігається підвищений рівень формальдегіду в атмосферному повітрі”, - наголосив міський голова.

Інформацію також підтвердив Калуський районний відділ обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ. Місцеві служби продовжують перевіряти якість атмосферного повітря в різних районах міста.

Місцевий Телеграм-канал “Івано-Франківськ 24/7” опублікував відео, на якому видно, як небо над Калушем затягнуте димом після нічного обстрілу. Чорна хмара не розсіюється цілий день.

Фахівці наголосили на необхідності дотримуватися низки правил, щоб зменшити негативний вплив шкідливих речовин:

зачиняти вікна та двері у приміщеннях;

обмежити перебування на вулиці;

пити достатню кількість води;

використовувати очищувач повітря;

проводити часте вологе прибирання у квартирі;

після перебування на вулиці мити відкриті ділянки шкіри (руки та обличчя).

Небезпека формальдегіду

Формальдегід - токсичний газ із різким запахом. Канцероген. Він викликає подразнення очей, горла, шкіри, а також проблеми з диханням. Тривалий вплив небезпечний для здоров’я.

Нагадаємо, цієї вночі армія РФ здійснила комбінований удар по Івано-Франківській області. Ціллю росіян став об’єкт інфраструктури. Виникла сильна пожежа у складських приміщеннях на трьох осередках загальною площею близько 9000 кв.м.

Вночі вибухи пролунали у Калуші. Зранку стало відомо, що в місті погіршилася якість повітря. Через це призупинено навчання у школах та відвідування дитсадків. Окрім того, у місті є певні незначні пошкодження житлових будинків.