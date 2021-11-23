Камені падають майже на голову: в Одесі на очах руйнується будівля університету ім. Мечнікова (фото)

Камені падають майже на голову: в Одесі на очах руйнується будівля університету ім. Мечнікова (фото)

Студенти скаржаться, що в корпусі все ще немає опалення.

В Одесі руйнується головний корпус національного університету ім. Мечнікова. У приміщенні температура опустилася до 15 градусів.

Про це пишуть у телеграм-каналі "Думська".

Як стало відомо, під час лекції в аудиторії №43 впала частина вікна на першому поверсі. Шматки бетону вкрили підвіконня та підлогу, ледве не зачепивши студентів.

Крім того, молоді люди скаржаться, що будівля все ще не опалюється. Температура у приміщенні опустилася до 15 градусів.

Думська

Нагадаємо, що нещодавно в Одесі на Соборній площі стався обвал каміння та дошок з даху старовинної будівлі. Пошкодження отримали ганок магазину та водостічна труба.

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