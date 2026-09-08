Каменських заявила, що через українську в неї зник голос і з’явилася кіста: Мережа вибухнула

Настя Каменських та Потап / © instagram.com/kamenskux

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Співачка Настя Каменських, яка разом із чоловіком Потапом уже тривалий час перебуває за кордоном, знайшла вельми оригінальне пояснення своєму поверненню до російської мови. За словами артистки, відмовитися від української її змусила не відсутність принциповості, а «напасті зі здоров’ям» та порада психолога.

Про свої мовно-медичні відкриття Каменських відверто розповіла в інтерв’ю російській журналістці Катерині Гордєєвій.

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Кіста у Насті Каменських — що заявила співачка

Як виявилося, після початку повномасштабного вторгнення співачка близько пів року сумлінно намагалася розмовляти та співати виключно українською. Проте згодом у неї раптово зник голос, а на зв’язках з’явилася кіста. Замість того, щоб шукати причини у банальному вокальному перенапруженні, артистка пішла до психолога — і той видав приголомшливий «діагноз».

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«Я пішла до психолога, і він мені каже: „Повертайся до російської мови, твоє тіло не сприймає це“. І справа ж не в тому, кому належить ця мова, це ж суто психосоматика. Давай краще так, я вірю в психосоматику: все що з нами відбувається, йде з голови», — запевнила Каменських.

Вирішивши «врятувати тіло», Настя з легкістю повернулася до звичного репертуару та спілкування. На її думку, мовне питання в Україні зараз взагалі «штучно загострюють і використовують у політичних цілях».

При цьому артистка підкреслила, що залишається патріоткою, але передусім — власної родини, адже особисті інтереси для неї куди важливіші за суспільні.

«Так, я впевнена, що Україна має спілкуватись українською на 100%, але я тоді зробила для себе висвновок, що я сама для себе хочу вирішувати, якою мовою розмовляти чи співати. І так, тоді все змінилось, тому що я живу своє життя», — підсумувала співачка.

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Українці у Мережі гостро відреагували на заяву Каменських

Українці в соцмережах сприйняли подібний «медичний прорив» артистки зі шквалом іронії та обурення. У соцмережі Threads користувачі одразу згадали співачці її життя за кордоном, щиро дивуючись, як її організм безпроблемно сприймає Потапа, але раптово дає збій на українській мові.

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Коментатори також висміяли логіку її чудодійного «одужання». Також натякнули, що з такими симптомами варто було йти не до психолога, а одразу до психіатра.

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Окремим приводом для жартів стала її минула спроба підкорити іспанський ринок — у Мережі вже гадають, які ж «психосоматичні наслідки» для організму Насті спричинила ця мова.

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Користувачі підхопили хвилю фотожаб, створивши саркастичну пародію на обкладинку бестселера Ілларіона Павлюка з промовистою назвою «Я бачу, вас цікавить кіста».

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Чимало користувачів жартувало, який вплив на людину можуть нести й інші мови.

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Окрім цього, у коментарях користувачі з іронією зазначили, що українська мова справді виявилася потужною зброєю, здатною викривати «приховані консерви».

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Українці навіть закликали вищі сили берегти країну від подібних «експертних» порад психологів і таких «патріотів», припускаючи, що від постійного використання російської у співачки виросла хіба що «кіста в голові».

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У Мережі ще активно будують саркастичні прогнози щодо майбутньої кар’єри артистки. Дехто переконаний, що вже наступної осені зіркове подружжя поїде з гастролями до Росії, виправдовуючи це тезами про «хороших людей, які не хотіли війни, та мистецтво поза політикою».

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Дехто саркастично закликaв подякувати артистці за «неймовірну жертовність» на початку повномасштабного вторгнення: мовляв, вона співала «Я — Україна» та «Червону калину» задля підняття нашого духу, а натомість ціною власного здоров’я «заробила» кісту.

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У соцмережах також жартують, що українська мова тепер посідає основні місця у світі як головний фактор ризику виникнення патологій.

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А давній мем про «російськомовну щелепу» після розповідей Насті з-за кордону остаточно втратив актуальність і поступився новим діагнозам.

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Коментатори висміяли дивовижні «цілющі властивості» російської, іронізуючи, що кіста, схоже, просто «саморозсмокталася» без жодного хірургічного втручання, як тільки Настя відмовилася від рідної мови.

Скандали з Каменською та Потапом — останні новини

Нагадаємо, нещодавно Потап і Настя Каменських опинилися в центрі скандалу через відео про мовне питання та їхню позицію. Скандальний дует пожартував про мову та свободу, але у Мережі це не оцінили.

Згодом Потап відреагував на петицію із закликом позбавити його звання заслуженого артиста України та заявив, що готовий добровільно відмовитися від державної відзнаки.

Раніше Настя Каменських після резонансного відео зробила заяву про свою позицію щодо війни в Україні та пояснила, чому продовжує говорити російською.

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