Нові правила: у ТЦК з'являться бодикамери для відеофіксації мобілізації

Від 1 вересня працівнків ТЦК зобов’язали носити бодикамери для відеофіксації, перевірки документів або вручення повісток.

Яка відповідальність передбачена для військових ТЦК за ігнорування цієї вимоги, розповів в ефірі телемарафону речник Сухопутних військ полковник Віталій Саранцев.

Він запевняє, що ініціатива про бодикамери допоможе у забезпеченні прозорості та законності мобілізаційних заходів. У разі порушення правил фіксації для військових ТЦК передбачена дисциплінарна відповідальність.

Саранцев пояснив, що всі групи оповіщення перед виходом на мобілізаційні завдання повинні вмикати бодікамеру. Камера має працювати весь час їхнього перебування на мобілізаційних заходах. Далі відео мають передати на сервер, де воно зберігатиметься щонайменше 30 днів, і може бути надане за відповідними запитами.

Щоправда, Саранцев визнав, що поки не всі ТЦК повністю забезпечені усім необхідним обладнанням.

«Йдеться не лише про камери, а й про серверне обладнання, там де буде зберігатися ця інформація. Тому що там є певні вимоги до захищеності. Воно має бути від’єднане від мережі, разом з тим забезпечувати збереженість тих даних, які там знаходяться. Над цим зараз робота триває. Я впевнений, що ми справимося з нею», — додав речник Сухопутних військ ЗСУ.

