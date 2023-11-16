Камера спостереження "спіймала" ухилянтів на "фінішній прямій": відео

Українські прикордонники знешкодили угруповання з незаконного переправлення осіб через українсько-словацький кордон.

Камера відеоспостереження зафіксувала рух трьох осіб у бік Словаччини. Їх зупинили вже на "фінішній прямій".

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"За кількасот метрів від держкордону оперативники затримали двох українців. Третій втікач – він же переправник – зупинився тільки після попереджувальних пострілів вгору", - кажуть прикордонники.

Переправником виявився громадянин Словаччини. Крім того, зʼясувалася причетність до організації переправлення місцевого мешканця. Заявлений "прайс" за такі послуги – 5000 доларів з особи.

Камера спостереження "спіймала" ухилянтів на "фінішній прямій"

Усіх порушників буде притягнуто до відповідальності, кажуть у ДПСУ. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники затримали 27-річного жителя Волинської області, який три доби блукав горами у пошуках кордону. Він пояснив, що хотів дістатися до Румунії, а звідти полетіти до США, де живе його кохана.

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