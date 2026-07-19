Камери впізнаватимуть людей у натовпі: в одній з областей встановлюють систему спостереження

Камера відеоспостереження / © Олексій Білошицький

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У Полтаві розширять міську систему відеоспостереження. На встановлення нових камер із функцією розпізнавання облич спрямують 1 млн 990 тис. грн.

Про це повідомляє інтернет-видання “Полтавщина”.

Нові камери планують встановити на транспортних вузлах і в найбільш людних місцях міста. Йдеться про залізничні вокзали «Полтава-Південна» та «Полтава-Київська», Центральний автовокзал, Центральний ринок, парк на Браїлках і меморіал «Полтава пам’ятає Героїв» — Алею Героїв.

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Обладнання матиме функцію розпізнавання облич і підтримуватиме відеоаналітику. У міськраді зазначають, що система допоможе правоохоронцям швидше реагувати на правопорушення, посилить захист інфраструктурних об’єктів і зменшить ризик актів вандалізму, зокрема на Алеї Героїв.

Торік Полтавська міська рада передала поліції 339 камер системи «Безпечне місто». Їх інтегрували до обласної мережі «Безпечна Полтавщина», яка використовує програмне забезпечення для інтелектуального аналізу даних.

Після ухвалення рішення міська влада має звернутися до поліції щодо графіка виконання робіт. За словами Ямщикової, технічні розрахунки вже завершили, а встановлення камер планують закінчити до кінця 2026 року.

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