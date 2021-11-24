Камінь-рекордсмен: на Волині знайшли бурштин вагою майже два кілограми

Камінь-рекордсмен: на Волині знайшли бурштин вагою майже два кілограми

Камінь - найбільший з тих, що знайшли легально.

На Волині знайшли брилу бурштину, вага якої майже два кілограми.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 24 листопада.

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В Україні - це найбільший добутий легально сонячний камінь. Викопали його працівники комунального підприємства. Брила спершу заважила понад два кілограми, однак від неї відшарувалися два невеличких шматки.

Оцінити камінь важко, кажуть фахівці. Оскільки бурштин такого розміру вважається ексклюзивним. Поки його не продаватимуть. "Такий камінчик дуже важко оцінити. Він підпадають під ексклюзивні камені. Оцінку проводить Державний гемологічний центр Міністерства фінансів", - каже директор КП "Волиньприродресурс" Анатолій Капустюк.

Камінь-рекордсмен наразі готують до ексклюзивної виставки у Луцьку. Вже за півроку його пустять з молотка на аукціоні.

Як повідомлялося, бурштину на тридцять мільйонів гривень вилучила СБУ в угруповання, яке за даними слідства, переправляло сонячний камінь до країн Близького сходу та Азії. Під час обшуків було вилучено понад півтори тонни каміння, в тому числі великих фракцій, готові ювелірні вироби, верстати для обробки бурштину та чорнову бухгалтерію.

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