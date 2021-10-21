"Камінням не закидають, але максимально обмежать в’їзд": Ткаченко розповів про наслідки низької вакцинації українців

"Камінням не закидають, але максимально обмежать в’їзд": Ткаченко розповів про наслідки низької вакцинації українців

Ткаченко наголосив, що "Європа починається з вас".

Через низькі темпи вакцинації в Україні Європа може максимально обмежити в'їзд для наших туристів. Обмеження триватимуть, доки Україна не досягне принаймні близького до європейського рівня вакцинації.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Telegram.

"Ще одна сторона вакцинації, яка може вмотивувати нарешті убезпечити себе від "ковіду" – туризм. У часи пандемії це дуже болюча тема. Тисячі, десятки тисяч зірваних поїздок, бо країни швидко змінюють правила для в’їзду. І в цьому є логіка. Їхні уряди піклуються про безпеку своїх громадян, підтримують відповідний рівень вакцинації", - зауважив Ткаченко.

Голова Мінкульту для прикладу навів показники вакцинації в Європі, де щеплено близько 70%, в ОАЕ – 98%, та в Україні – 18%. Що, за його словами, вкрай мало. У зв'язку з цим Ткаченко каже, що українських туристів будуть боятися, а тому щоб убезпечити себе Європа може максимально обмежити в’їзд для наших громадян.

"Пам’ятаєте, у лютому 2020 року наші туристи поверталися на Батьківщину з уже охопленого епідемією китайського Уханю. Їх везли на обсервацію до Нових Санжар. Залякані люди тоді навіть кидали камінням в автобуси…Звісно, європейці українських туристів камінням не закидають. Просто не виключайте, що з такими темпами вакцинації нам можуть максимально обмежити в’їзд", - зазначив міністр.

Ткаченко згадав у цьому контексті відомий висловів: "Європа починається з тебе!" і закликав українців вакцинуватися.

"Європа починається з вас!", - додав Ткаченко.

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