Камишін став позаштатним радником Зеленського після відставки з "Укрзалізниці"

Очільник правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін, який раніше оголосив про відставку, став позаштатним радником президента Володимира Зеленського.

Про це стало відомо з указу президента, датованого 3 березня.

"Призначити Камишіна Олександра Миколайовича радником президента України (поза штатом)", - йдеться в тексті документа.

Нагадаємо, 27 лютого голова "Укрзалізниці" Олександр Камишін подав у відставку. Він повідомив, що очолить офіс з євроінтеграції "Укрзалізниці" в Європі.

Після відставки Камишіна в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" виконуватиме член правління Євген Лященко. "Він потужний, з високим ступенем довіри", - зазначив член правління "УЗ" Орест Логунов.

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