Камишін став позаштатним радником Зеленського після відставки з "Укрзалізниці"

Екскерівника "Укрзалізниці" Олександра Камишіна призначено позаштатним радником президента України Володимира Зеленського.
Очільник правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін, який раніше оголосив про відставку, став позаштатним радником президента Володимира Зеленського.
Про це стало відомо з указу президента, датованого 3 березня.
"Призначити Камишіна Олександра Миколайовича радником президента України (поза штатом)", - йдеться в тексті документа.
Нагадаємо, 27 лютого голова "Укрзалізниці" Олександр Камишін подав у відставку. Він повідомив, що очолить офіс з євроінтеграції "Укрзалізниці" в Європі.
Після відставки Камишіна в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" виконуватиме член правління Євген Лященко. "Він потужний, з високим ступенем довіри", - зазначив член правління "УЗ" Орест Логунов.
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