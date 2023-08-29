Кампанія "Незламні, бо єдині": українці об'єднуються для перемоги над викликами

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки разом з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) запускають комунікаційну кампанію "Незламні, бо єдині”. Адже особливо важливо зберігати єдність, коли Росія щодня своєю дезінформацією намагається посварити та роз'єднати українців.

Метою кампанії стало показати силу духу та незламність на прикладі 10 історій українців, які своєю справою допомагають іншим та роблять усе, щоб наблизити перемогу.

Ці натхненні відео показують, як українці виявляють рішучість та відважність у подоланні складнощів та проявляють солідарність з іншими. Відеоролики будуть представлені на національному телебаченні та в соціальних медіа, а візуальну частину кампанії також можна буде побачити у зовнішній рекламі.

Крім того, спеціально створені промо-активності у соцмережах дозволяють поширювати мову солідарності та натхнення серед широкої аудиторії. Кампанія “Незламні, бо єдині” також залучатиме лідерів думок та експертів, щоб звернутися до різних аудиторій, особливо до молоді. Адже за нею майбутнє країни та нашого народу.

Ініціатива "Незламні, бо єдині" доводить, що українці діють спільно, допомагають одне одному та проявляють твердість духу навіть у найважчі часи. Адже тільки разом ми зможемо подолати будь-які виклики заради переможного майбутнього країни.

Про Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки:

Центр стратегічних комунікацій створений при Міністерстві культури та інформаційної політики як один з механізмів протидії дезінформації спільними зусиллями держави і громадянського суспільства. Робота Центру сфокусована на комунікаційній протидії зовнішнім загрозам, зокрема інформаційним атакам Російської Федерації.

Про USAID:

USAID в Україні: Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) є провідною установою Уряду США у сфері розвитку. З Україною USAID співпрацює з 1992 року, допомагаючи їй ставати більш стійкою до агресії з боку Росії, розбудовувати власну демократію та економіку. На сьогодні, USAID впроваджує в Україні 42 програми та проєкти, які забезпечують реагування на термінові потреби, а також сприяють її довготерміновому розвитку як незалежного, суверенного, демократичного та заможного суспільства. Відтоді, як 24 лютого 2022 р. Росія розпочала повномасштабну війну, USAID надало Україні пряму бюджетну підтримку більше $20 млрд., гуманітарну допомогу вартістю $2,2 млрд. та допомогу у сфері розвитку вартістю понад $2,1 млн.