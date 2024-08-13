Камуфляж та "надійні" маршрути не допомогли: на кордоні з Румунією затримали 15 порушників за добу 

Минулої доби, 12 серпня, прикордонники відділення "Богдан" Мукачівського загону Держприкордонслужби України затримали 15 чоловіків, які планували потрапити до Румунії, незаконно перетнувши кордон поза пунктами пропуску.

Про це повідомили на сайті ДПСУ.

"Найближче до державної межі через високогір’я Карпат змогли дістатися двоє чоловіків – жителі Харківщини та Донеччини. Мандрівники, на їх думку, добре підготувалися до пішої "прогулянки", а щоб здаватися менш помітними серед лісових хащів, навіть придбали камуфляжні штани-кікімори та футболки. Проте, за 50 метрів до кордону, їх "розсекретив" прикордонний наряд", – йдеться у повідомленні.

Ще двоє "туристів" з Донеччини не дійшли до кордону 100 метрів, а їх "однодумців" з Івано-Франківщини прикордонники зупинили за 150 метрів від омріяної межі.

У Державній прикордонній службі зазначили, що деякі із затриманих чоловіків були абсолютно не підготовлені до мандрівки гірськими маршрутами, які вони самостійно проклали за допомогою онлайн карт.

"Без достатнього запасу продуктів та води, у шортах та шльопанцях, чоловіки по кілька днів йшли у напрямку кордону, не розуміючи на яку небезпеку себе наражають. Попри сприятливі погодні умови, сприймати похід у гори як приємне дозвілля вкрай легковажно. Небезпечні скелясті підйоми та спуски, дикі звірі та отруйні плазуни, різкі зміни погоди та температури повітря, які можуть спричинити переохолодження або ж навпаки тепловий чи сонячний удар, блискавки під час грози, погана видимість через туман, дезорієнтація, перевтома, зневоднення, травмування – цей перелік можна продовжувати нескінченно", – попередили прикордонники, закликавши утриматися від небезпечних для життя "мандрівок".

Дії затриманих кваліфіковані як адміністративне правопорушення, що передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Після складення протоколів усі справи ДПСУ скерувала до суду, який вирішить подальшу долю чоловіків.

Нагадаємо, прикордонники на Буковині попередили, що затриманих під час спроби незаконного перетину кордону чоловіків доправлятимуть одразу до ТЦК.

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