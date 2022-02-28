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Канада надасть Україні протитанкову зброю, а також відмовиться від імпорту російської нафти

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Протитанкова зброя буде третьою партією військової допомоги від Канади.

Канада продовжує збільшувати підтримку України через військове вторгнення Росії. Уряд країни поставить нашій державі протитанкову зброю.

Про це повідомив канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо під час виступу 28 лютого.

Натомість у відповідь на розв'язану війну в центрі Європи Канада відмовиться від імпорту російської нафти. За його словами, поставка зброї відбуватиметься через Польщу.

Зазначимо, що загалом протитанкова зброя буде вже третьою партією військової допомоги від Канади.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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