Канада опікуватиметься відбудовою залізничної інфраструктури України

Канада на державному та приватному рівнях сприятиме у відбудові залізничної інфраструктури України.

Про це заявив міністр транспорту Канади Омар Альгабра, - пише Укрінформ.

“Як ключовий союзник та партнер зусиль із відбудови України, уряд Канади залучить широке коло партнерів у промисловості та ланцюжках постачання, аби допомогти ухвалити поінформовані рішення щодо транспортування вантажів залізницею. Разом із нашими промисловими партнерами ми упевнимося в продовженні руху людей та товарів, критично важливих для підтримки добробуту українців”, - сказав Альгабра.

За його словами, уряди Канади та України разом з Укрзалізницею та Залізничною асоціацією Канади утворили робочу групу, покликану сприяти реконструкції української транспортної інфраструктури.

“Ґрунтуючись на значному досвіді компаній-операторів канадських залізниць у транспортуванні значної кількості вантажів та управлінні якісною вантажною залізничною системою, залізниці надаватимуть вказівки та рекомендації для розв'язання транспортних проблем” - пояснили у канадському Мінтрансі.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 203-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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