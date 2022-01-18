Канада перекинула до України спецназ, а четверте COVID-щеплення не захищає від "Омікрона". П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Канада і Велика Британія не реагуватимуть на ультиматуми президента РФ Володимира Путіна щодо виведення тренувальних підрозділів військових з території України, заявила віцепрем’єрка із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Читати далі –>
- Канада перекинула до України невеликий контингент бійців спецназу на тлі зростання напруженості між військовим альянсом НАТО та Росією, дізналися у Global News. Читати далі –>
- У Нідерландах знайшли рештки чотирирічного Діна Верберкмоеса з Бельгії, якого минулого тижня оголосили зниклим безвісти. Поліція заарештувала 34-річного чоловіка, який регулярно доглядав за хлопчиком. Читати далі –>
- Дві балістичні ракети КНДР, випущені з аеродрому в Пхеньяні в бік Японського моря досягли п'ятикратної швидкості звуку, визначили південнокорейські військові. Читати далі –>
- Четверта доза вакцини Pfizer або Moderna не забезпечує рівня антитіл, достатнього для захисту від зараження новим штамом COVID-19 "Омікрон", заявили ізраїльські вчені. Читати далі –>