Канада переміщає своїх військових в Україні на захід від Дніпра через загрозу вторгнення РФ

Канада переміщає своїх військових в Україні на захід від Дніпра через загрозу вторгнення РФ

Сьогодні, 30 січня, очільниця канадського Міноборони з дводенним візитом прибула до Києва.

Канада перемістить своїх військових в Україні ближче до нашого західного кордону.

Про це заявила міністерка оборони Канади Аніта Ананд, інформує The Globe and Mail.

За її словами, всі канадські війська, дислоковані в Україні, були переміщені на захід від Дніпра, оскільки побоювання щодо можливого російського вторгнення продовжують зростати.

Ананд сказала, що з міркувань безпеки вона не може пояснювати, чому і коли було ухвалене рішення вивести всі війська на захід від Дніпра. Але її коментарі збігаються з оцінками деяких західних військових аналітиків, які вважають, що будь-яка російська атака може зосередитися на захопленні території на схід від Дніпра.

У виданні зазначають, що хоча штаб операції UNIFIER розташований поблизу Львова, канадські інструктори регулярно проводили тренування в інших містах України, таких як Харків, менш ніж за 50 кілометрів від кордону.

Як повідомили в українському Міноборони, сьогодні, 30 січня, Аніта Ананд з дводенним візитом прибула до Києва. Відомо, що завтра вона зустрінеться з міністром оборони України Олексієм Резніковим. Про інші деталі візиту поки не повідомляють.

Нагадаємо, що Канада на три роки продовжить військову тренувальну місію в Україні.

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