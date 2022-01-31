Канада відкликала другорядних дипломатів з України через загрозу вторгнення РФ

Канада відкликала другорядних дипломатів з України через загрозу вторгнення РФ

"Нашим головним пріоритетом залишається безпека канадців", - підкреслили в МВС Канади.

Міністерство внутрішніх справ Канади тимчасово відкликало другорядний персонал зі свого посольства в Україні на тлі зростання загрози воєнних дій з боку Росії.

Відповідне оголошення в неділю, 30 січня, з'явилося на сайті уряду Канади.

"Ухвалено рішення тимчасово відкликати другорядних канадських співробітників і членів їхніх сімей (...) з посольства Канади в Україні, - йдеться у повідомленні. - Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією, нашим головним пріоритетом залишається безпека канадців".

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Водночас Канада планує посилити команду свого посольства в Києві "посадовцями, які мають досвід у таких галузях, як реформа сектору безпеки, врегулювання конфліктів, демократична реформа, консульські послуги та дипломатія".

"Разом вони збільшать наш дипломатичний потенціал і дозволять нам продовжувати оцінювати і реагувати на ситуацію, що змінюється, на підтримку України", - вказали в канадському МВС.

Тим часом посольство Канади в Україні залишиться відкритим.

Нагадаємо, що США продовжують закликати своїх громадян до виїзду з України через загрозу вторгнення РФ.

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