Канадські експерти не знайшли доказів навмисного знищення літака МАУ під Тегераном - ЗМІ

Уряд Канади зробив звіт щодо авіакатастрофи.

Канадські експерти не знайшли доказів умисного знищення літака авіакомпанії МАУ під Тегераном.

Про таке повідомляє місцевий канал CBC News з посиланням на звіт уряду, який поки що не оприлюднили, розповіли у ТСН.Ранок 24 червня.

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До цих висновків нібито вдалося дійти на основі зібраних доказів та даних розвідки. Водночас це, як йдеться у звіті, це не звільняє Іран від відповідальності за загибель 176 осіб. Цей документ має допомогти Канаді вирішити, чи запроваджувати санкції проти Ірану та які саме. Тамтешній прем'єр Джастін Трюдо не виключав навіть звернення до Міжнародного суду в Гаазі.

Новини світу: канадські експерти не знайшли доказів умисного знищення літака МАУ в Ірані

Нагадаємо, вранці 8 січня у столиці Ірану Тегерані розбився український пасажирський літак авіакомпанії МАУ, який виконував рейс "Тегеран-Київ". На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, ніхто не вижив. Увесь екіпаж, а також два пасажири були громадянами України.

Уранці 11 січня Іран офіційно заявив, що ракета "земля-повітря" збила літак МАУ . В офіційній заяві йдеться про те, що трагедія сталася через "людський фактор". Літак помилково сприйняли за ворожий об'єкт після того, як він повернув у бік військового центру Корпусу вартових Ісламської революції. За кілька годин до катастрофи іранські військові обстріляли дві військові бази США на території Іраку.

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