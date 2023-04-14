Канал France 24 назвав контрнаступ ЗСУ "ворожим": Україна відреагувала

В МЗС України нагадали про відповідальність за відвідування окупованих територій без згоди держави.

Французький державний телеканал France 24 зняв сюжет про підготування російських окупантів до українського контрнаступу, який у матеріалі називався "ворожим".

Відповідний сюжет був опублікований на сайті телеканалу 13 квітня.

Так, знімальна група France 24 відвідала табір, де тренуються російські війська, і зняла сюжет під назвою "Війна в Україні: російські війська готуються до бою перед контрнаступом".

Однак це відео згодом було видалено як із сайту телеканалу, так і з Youtube-каналу France 24.

Видалений сюжет починався такими словами:

"Приблизно за 30 кілометрів від лінії фронту, в таємному місці, російські війська готуються до бою. Більшість солдатів тут не професіонали, вони призвані із Сибіру. Вони вже відвідали фронт, і тепер готуються туди повернутися".

При цьому в сюжеті французьких журналістів немає згадок про те, що російські війська здійснюють незаконну агресію проти України, водночас простежуються елементи пропаганди РФ. Наприклад, окупанти вихваляються, що їхня зброя краща від західної, зокрема – від танків Leopard.

Один із героїв сюжету каже, що "з гідністю захищає історію" своєї країни. Ще на одному – кепка з символом Z і символікою СРСР. Також один з російських військових запевняє, що "не боїться смерті", але боїться, що його "діти залишаться без батька, а дружина без чоловіка". Ще один російський стверджує, що не боїться контрнаступу української армії, який журналіст, цитуючи свого "героя", назвав "ворожим".

Реакція України

На скандальний сюжет France 24 відреагував посол України у Франції Вадим Омельченко.

"Поганий приклад так званої "нейтральної журналістики": репортаж France 24 з позицій окупантів, які вчаться вбивати українців (і готуються до чергової Бучі). Навряд чи можна уявити собі такий репортаж з нацистських позицій в Нормандії напередодні "Дня Д". Чи я помиляюся, хіба це нормально?", – написав дипломат у Мережі.

Водночас речник МЗС України Олег Ніколенко назвав матеріал ганебним та нагадав про порушення закону за виїзд на окуповані території без згоди держави.

"Репортаж про те, що російські війська готуються вбивати українців – це ганьба для журналістики. Виїзд на окуповану територію без згоди України є порушенням українського законодавства, а ті, хто бере участь у таких діях, відповідатимуть за законом", – написав Ніколенко в Мережі.

Нагадаємо, раніше французький господарський суд офіційно визнав підтримуваний Кремлем телеканал RT France банкрутом та ухвалив рішення про його ліквідацію.

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