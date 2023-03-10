Кандидатка історичних наук розповіла історію та походження гасла "Слава Україні!"

Історія гасла "Слава Україні" почалась у першій половинні ХІХ століття. Ще 1919 року це словосполучення скандували львівські студенти, які виступали проти польського уряду. Після цього його стали активно використовувати в УНР.

В ефірі "1+1" в рамках телемарафону кандидатка історичних наук Аліна Понипаляк розповіла, звідки це гасло пішло та коли набуло ширшого вжитку.

"Ця фраза набула ширшого вжитку на початку ХХ ст. — в часи, коли почала розбудовуватися українська державність. Адже, як нація, ми сформувалися ще у ХІХ ст. Але саме після Першої світової війни, як і по всій Європі, в нас відбуваються процеси, коли з'являються на мапі минулих імперій нові незалежні держави. Такою була і Україна, яка в той час мала назву Українська Народна Республіка. Гасло "Слава Україні! Героям Слава!" — не просто гасло, яке прославляє нашу країну. Воно пов’язане з боротьбою за нашу державність", - розповіла Понипаляк.

У 1919 році це гасло використовували львівські студенти, які виступали проти польського уряду. Згодом його стали активно використовувати в УНР.

"Протягом всього ХХ ст. воно використовувалося як революційне гасло українців — де б вони не були, віталися саме такими словами, прославляючи Україну і нашу державність, яку було нахабно вкрадено росіянами у 1921 році, коли відбулася перша окупація Росією України", - сказала кандидатка історичних наук.

Також існує популярний вислів: "І прийде час, коли один скаже: "Слава Україні!" , а мільйони відповідатимуть "Героям слава!". Його приписують Степану Бандері, але історики не можуть це підтвердити, оскільки у жодній з його робіт такої фрази нема. Аліна Понипаляк зазначила, що багато подібних фраз приписують Степану Бандері.

"Але це один із міфів. Побутує така думка, що вперше цю фразу Бандера сказав під час виступу на Мюнхенському радіо. Але прямих доказів цьому немає. Однак, я думаю, що фраза ця пасувала б Степану Бандері і тій боротьбі, яку проводила УПА і ОУН проти російських окупантів в часи Другої світової війни і після цих подій", - сказала вона.

У часи радянської окупації України влада робила все можливе, щоб українці не дізнались, яка насправді велась боротьба за незалежність всередині країни та закордоном. Бійці Української повстанської армії гинули з цим гаслом на вустах. Сучасні воїни у боротьбі за незалежність повторюють їх історію.

Нагадаємо, 6 березня у Мережі опублікували відео, на якому російські військові розстріляли полоненого бійця ЗСУ. Окупанти відкрили вогонь по українцю після його слів: "Слава Україні!".

Активіст Сергій Стерненко зауважив, що перед стратою воїна, ймовірно, змусили копати собі могилу.

Пізніше президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна знайде вбивць.

Звідки пішло гасло "Слава Україні!" | Аліна Понипаляк

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