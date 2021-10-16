Кандидат наук Кива згадав Бандеру і влаштував стрілянину з феєрверком (відео)

Таким чином депутат згадав, що 62 роки тому ліквідували Степана Бандеру.

Одіозний політик Ілля Кива вчергове захотів привернути увагу до себе. Цього разу він записав феєричне відео з пострілами і салютами з палкою промовою про смерть лідера українських націоналістів Степана Бандери.

Відео він розмістив у своєму телеграм-каналі.

На кадрах видно, як новоспечений кандидат наук Кива, тримаючи в руках зброю, розповідає про те, що 15 жовтня 62 роки тому у Мюнхені був убитий Степан Бандера. Далі депутат від ОПЗЖ називає себе "лідером антифашистського руху в Україні" і засипає погрозами послідовників Бандери.

Після цього позаду нього гепає салют, а сам Кива починає гатити зі зброї.

Користувачі прокоментували побачене:

Фейєрверк з такого ракурсу виглядає феєрично. Було опасіння, що пан Ківа взлетить разом із ним, але обійшлося.

Якщо для того, щоб Росія від нас відстала потрібно бути фашистом - я готовий ним стати.

Ой, як хочеться, сподобатися Путіну, ой, як хочеться його грошей і більше. Переїхав би вже до Росії і звідти кукурікав.

Нагадаємо, що Кива грубо відреагував на запитання журналіста про причетність Віктора Медведчука до передавання родовища "Глибока" в Криму окупантам.

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